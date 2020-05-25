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Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında artan gerginliğin büyüme endişelerini güçlendirmesi ile birlikte dar bir alanda kaldı

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Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında artan gerginliğin büyüme endişelerini güçlendirmesi ile birlikte dar bir alanda kaldı
Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında artan gerginliğin büyüme endişelerini güçlendirmesi ile birlikte dar bir alanda kaldı

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında keskinleşen söz düellosunun enerji talebindeki küresel toparlanmaya yönelik beklentilerin daha da temkinli hale gelmesine katkıda bulunması sonrası varil başına 33 dolar yakınlarına demir attı.

Çin Pazar günü, ABD'de bazı kimselerin ülkeleri yeni bir Soğuk Savaş'a ittiği uyarısında bulundu ve bu açıklama, Pekin ile Washington arasında kötüleşen ilişkilerin piyasanın talepteki tarihi çöküşün ardından toparlanmasını daha karmaşık hale getireceği endişelerini körükledi. Vadeli petrol kontratları New York'ta erken saatlerdeki düşüşün ardından hafifçe yükseldi. İşlem hacmi ABD, İngiltere ve Singapur piyasalarının tatil dolayısıyla kapalı olması ile birlikte düşük kaldı.

Ancak petrol piyasasının kendisini bir toparlanma için pozisyonlamakta olduğuna ilişkin işaretler var. ABD'de kaya petrolü arama şirketleri, aktif petrol kuyusu sayısını 2009'dan bu yana en düşük seviyeye indirdi ve bunun etkisi ile üretim daha da düştü. Bu gelişme, OPEC + koalisyonunun piyasadaki arz bolluğunu azaltma çabaları dahilinde üretimi günlük yaklaşık 10 milyon varil kısması ile birlikte gerçekleşti.

Petrol fiyatları bu ay, Çin ve Hindistan'da talebin Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ile birlikte eski seviyelerine dönmekte olduğuna ilişkin işaretler ve ABD ham petrol stoklarının düşmeye başlaması sonrası yaklaşık yüzde 75 yükseldi. Ancak toparlanmanın, Koronavirüs salgınında ikinci dalga riskinin yükselişi muhtemelen karmaşık hale getirecek olmasından dolayı uzun ve belirsiz olması bekleniyor.

AxiCorp Ltd. baş piyasa stratejisti Stephen Innes, "ABD ile Çin arasında artan tansiyon manzarayı bulanıklaştırmaya devam edecek," dedi ve "Eğer Pekin'den bir "kavgacı misilleme" gelmezse, genel etki sınırlı kalabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ulusal Halk Kongresi oturumları sırasında gerçekleştirdiği yıllık basın toplantısında, ABD'nin Çin'i değiştirme konusundaki "hüsnükuruntusunu" bırakması gerektiğini söyledi. Çinli Bakan ayrıca, Amerika'yı Tayvan konusunda Çin'in "kırmızı çizgisini" aşmaması uyarısında bulundu.

Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü, Nymex piyasasında, erken saatlerde yüzde 2.3 kadar düştükten sonra yüzde 0.9 yükselerek Londra saati ile 07:51'de varil başına 33.55 dolara ulaştı. Kontrat Cuma günü yüzde 2 düşmüştü.

Temmuz vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü yüzde 2.6 geriledikten sonra yüzde 0.2 yükselerek varil başına 35.20 dolara tırmandı.

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