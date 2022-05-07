Polisten kaçmaya çalışan zanlının evinde uyuşturucu bulundu

Tuzla’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 55 gr ağırlığında madde bulunan Ürdün uyruklu T.B.M.N yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis 05.05.22 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Tuzla girişinde zanlının tespit edilerek alıkonmak istenmesi üzerine kaçmaya teşebbüs etmesiyle makul güç kullanılarak kontrol altına alındığını söyledi.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 55 gr ağırlığında madde ve ayni yerde tütünle karışık yaklaşık bir gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddeyi bir buçuk ay önce Gazimağusa’da bir şahıstan aldığı yönünde beyanda bulunduğunu aktardı.

Polis, uyuşturucu madde ve materyallerin incelenmek üzere gönderildiğini ve henüz bir netice alınmadığını söyledi.

Tahkikatın devam ettiğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacak olması yanında alınması gereken ifade ve kamera görüntüleri olduğuna dikkat çeken polis, uyuşturucu maddenin temininde konusu geçen meçhul şahsın kimliğinin tespit edilmesine yönelik araştırma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Yargıç, savunma avukatının talebi doğrultusunda zanlının tam teşekkülü bir devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi yönünde ayrıca emir verdi.