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Prens Charles’ın 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor

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İngiltere’de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles, BBC’nin iklim muhabiri Justin Rowlatt’a özel bir röportaj verdi.
Prens Charles’ın 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor

İngiltere’de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles, BBC’nin iklim muhabiri Justin Rowlatt’a özel bir röportaj verdi.

Çevreye olan duyarlılığını anlatan Prens Charles, ilk torunu Prens George’un doğumunun ardından Balmoral’ın bahçesine diktiği bitkileri gösterdi. Günlük yaşamda da çevreye karşı duyarlı olduğunu söyleyen 72 yaşındaki Charles, Kraliçe Elizabeth’in kendisine 21. doğum gününde hediye ettiği otomobili örnek verdi.

‘ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜ’

Aston Martin marka aracın artık fosil yakıt kullanmadığını anlatan Prens Charles, “Benim eski Aston Martin’im, artık atık ürünlerle çalışıyor. Buna inanabiliyor musun, İngiliz beyaz şarabı ve peynir üretim sürecindeki atıklarla çalışıyor” dedi.

Aston Martin mühendislerinin başta kendisine karşı çıktığını söyleyen Prens Charles, “Mühendisler ‘Her şeyi mahvedecek’ dediler. Ben de ‘O zaman kullanmam’ dedim ve şimdi itiraf ediyorlar ki araba çok daha iyi ve güçlü çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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