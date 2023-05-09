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Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in bikinili pozları tepki çekti

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Suudi Arabistan vatandaşları, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in Instagram'da paylaştığı bikinili pozlarının ardından isyan bayrağını açtı.
Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in bikinili pozları tepki çekti

Aralık ayında Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’a transfer olan futbolcu Cristiano Ronaldo’nun (38) başı, 2016 yılından beri birlikte olduğu Arjantinli model sevgilisi Georgina Rodriguez’in (29) seksi fotoğrafları sebebiyle derde girdi.

Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’da “nikahsız” yaşamalarına izin verilmişti…

Al-Nassr’a transfer olduktan sonra Suudi Arabistan’da yaşayan çifte halihazırda bazı ayrıcalıklar zaten tanınmıştı. Ülke yasalarına göre, resmi olarak evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması yasakken bu kural Ronaldo ve Rodriguez için esnetilmişti.

Ancak konu şimdi de Rodriguez’in sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili ve açık pozlara geldi. Ülke yasalarına göre bu şekilde yayınlanan fotoğraflar da yasak ve bu nedenle Rodriguez yoğun eleştirilere maruz kalmış durumda.

SUUDİ KADINLAR NE YAPACAK?

Ortadoğu hukuku uzmanı James Dorsey, Daily Star’a, “Prensip olarak, düzgün giyinmek zorunludur, ancak ‘düzgün giyinmeyi oluşturan şeyler’ gelişti. Muhammed Bin Salman’dan önce, vücut ve yüz tamamen kapatılıyordu. Pek çok kadın hala buna bağlı kalsa da, artık durum böyle değil.”

“Bikini prensip olarak uygunsuz bir elbise olarak kabul edilirdi. Ancak Ronaldo’nun kız arkadaşına bir şey olma ihtimali sıfır.”

“Suudi Arabistan’ın yakın zamanda LGBTİ turistlerin ülkede hoş karşılanacağını söylediğini unutmayın, bu yüzden buna zarar vermek istemeyecekler. Asıl soru, Suudi bir kadın bikinili görünse ne olacağıdır. O noktada yasal ve toplumsal bir tepki görmek mümkündür.” dedi.

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