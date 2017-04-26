Ruanda Soykırımı’nın 22’nci yıldönümünde anma programı düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Ruandalı öğrenciler tarafından, Ruanda Soykırımı’nın 22’nci yıldönümünde anma programı gerçekleştirildi.

LAÜ Hukuk Fakültesi Büyük Amfi Konferans Salonu’nda gerçekleşen anma programı, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve Ruanda Ulusal Marşı’nın okunması ile başladı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Carolina Smochina, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ruanda’da gelişen bu üzücü olayı ilk defa 1994 yılında televizyondan takip ettiğini ve 2014 yılında Ruanda’nın Kigali şehrini ziyaret etme şansı bulduğunu vurguladı. Smochina, Ruanda’nın çok güzel bir ülke olduğunu belirterek, insanlarının da konuksever olduğunu söyledi.

Smochina, böylesi bir günde KKTC’nin çeşitli üniversitelerinden gelen Ruandalı öğrencilerle bir çatı altında biraraya gelmekten ve Lefke Avrupa Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan son derece memnuniyet duyduğunu belirterek, bu özel günde tüm öğrencilerle aynı duyguları paylaştığını dile getirdi.

Soykırımla ilgili video gösteriminin yer aldığı etkinlikte, düşüncelerini paylaşan öğrenciler tiyatro ile soykırımı canlandırdılar ve şiirler okuyarak gelecekle ilgili güzel temennilerde bulundular..