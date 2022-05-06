Ruandalı öğrenciler LAÜ’de bir araya geldi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü ve Ruandalı Öğrenciler Topluluğu tarafından Ruanda Soykırımı’nın yıl dönümünde anma programı düzenlendi.



“Ruanda TUTSİ Soykırımı Anma Töreni'ne KKTC’de eğitim gören diğer üniversitelerden

de katılım gösteren Ruandalı öğrenciler LAÜ ev sahipliğinde bir araya geldiler.



LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma

programına saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Ruanda Ulusal Marşı’nın okunması ile başladı.



Anma programında soykırımla ilgili video gösterimi sunularak, soykırımla ilgili düşüncelerini paylaşan öğrenciler, şiirler okuyarak gelecekle ilgili güzel temennilerde bulundular.



Ruandalı misafirler de kendilerine göstermiş oldukları ev sahipliğinden ötürü LAÜ Ruanda Öğrenci Topluluğu’na teşekkür ettiler.