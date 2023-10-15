Rum Eğitim Bakanı tarih kitaplarının içeriklerinin değişeceğini açıkladı

Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu “Haravgi” gazetesinde yer alan söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’taki eğitim sistemini daha modern hale getirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede ise bazı ders kitaplarının içeriklerinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.
Mihailidu, özellikle yakın Kıbrıs tarihinin öğrenciler tarafından bilinmediğini iddia ederken, söz konusu kitaplardaki değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla komite kurulacağını da sözlerine ekledi.
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