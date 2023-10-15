  • BIST 8113.3
  • Altın 1722.529
  • Dolar 27.7558
  • Euro 29.1695
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM Gazze'de 1 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı

Rum Eğitim Bakanı tarih kitaplarının içeriklerinin değişeceğini açıkladı

» »
Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Güney Kıbrıs’taki eğitim sisteminin ve özellikle okutulan kitapların modern çağa ayak uydurması gerektiğini, bu çerçevede tarih kitaplarının da içeriğinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.
Rum Eğitim Bakanı tarih kitaplarının içeriklerinin değişeceğini açıkladı

Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu “Haravgi” gazetesinde yer alan söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’taki eğitim sistemini daha modern hale getirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede ise bazı ders kitaplarının içeriklerinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Mihailidu, özellikle yakın Kıbrıs tarihinin öğrenciler tarafından bilinmediğini iddia ederken, söz konusu kitaplardaki değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla komite kurulacağını da sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ''Omorfo'' (Güzelyurt) kökenli Rumlardan ''anti-işgal yürüyüşü''09 Ekim 2023 Pazartesi 13:48
  • İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Anolik: Savaştan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak09 Ekim 2023 Pazartesi 10:16
  • Rum-Rus ilişkilerinde “ipler gerildi”09 Ekim 2023 Pazartesi 09:47
  • Rum gümrüğünün KKTC’den alındığı için el koyduğu ürünler arasında tütün açık ara önde06 Ekim 2023 Cuma 16:34
  • Güney Lefkoşa’ya 180 megavat gücünde güneş parkı inşa edilecek06 Ekim 2023 Cuma 16:25
  • Baf otel çalışanları 24 saatlik grevde06 Ekim 2023 Cuma 14:37
  • Ayia Napa'da otobüs alev aldı, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi06 Ekim 2023 Cuma 14:33
  • Metsola : Kıbrıs sorunu Avrupa'nın da sorunu01 Ekim 2023 Pazar 20:37
  • Limasol açıklarında deprem29 Eylül 2023 Cuma 10:12
  • Rum siyasi partiler yanlışlıkla verilen devlet katkı payını iade etmiyor28 Eylül 2023 Perşembe 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti