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Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

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Uzun bir süredir kanser tedavisi gören 55 yaşındaki şair Küçük İskender hayatını kaybetti.
Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Çağdaş şiirin önde gelen isimlerinden Küçük İskender adıyla tanınan, gerçek adı Derman İskender Över, hayatını kaybetti.

Küçük İskender’e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuştu. Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren 55 yaşındaki Küçük İskender gece saatlerinde hayatını kaybetti. 

Küçük İskender en son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. 

YEKTA KOPAN: VEDA EDERKEN BİLE DİRENMEYİ ÖĞRETTİN

Küçük İskender’in vefat haberini twitter hesabından duyuran yakın dostu Yekta Kopan birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını kullandı ve şu ifadelere yer verdi:

“Gözlerim sığmıyor yüzümü Küçük İskender, çok direndin, veda ederken bile direnmeyi öğrettin. Buraya kadarmış. Bütün devrimlerin en huysuz kahkahasıydın. Uğurlar olsun İskender”

Yekta Kopan@yektakopan

gözlerim sığmıyor yüzüme
küçük İskender

Çok direndin, veda ederken bile direnmeyi öğrettin. Buraya kadarmış. Bütün devrimlerin en huysuz kahkahasıydın. Uğurlar olsun İskender.

1.522

08:20 - 3 Tem 2019

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AHMET ÜMİT: AMA ÇOK DERİN BİR UYKU BU İSKENDER…

Yazar Ahmet Ümit de Küçük İskender için sosyal medyada, “Ölüm değil, çoktan yendin sen onu. Ama çok derin bir uyku bu İskender” paylaşımında bulundu. Ümit, şunları kaydetti: “Ölüm değil, çoktan yendin sen onu. Ama çok derin bir uyku bu İskender. Keşke hiç uyumasaydın be kardeşim…”

Ahmet Ümit@baskomsernevzat

Ölüm değil, çoktan yendin sen onu. Ama çok derin bir uyku bu İskender. Keşke hiç uyumasaydın be kardeşim...

1.041

08:30 - 3 Tem 2019

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87 kişi bunun hakkında konuşuyor

EKREM İMAMOĞLU: SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Küçük İskender’le ilgili paylaşımda bulundu. İmamoğlu şunları kaydetti:

Uzun bir süredir kanser ile mücadele eden şair #Küçükİskender aramızdan ayrıldı. Özgün tarzıyla şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok türde edebi eserler veren sanatçımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim.

Ekrem İmamoğlu@ekrem_imamoglu

Uzun bir süredir kanser ile mücadele eden şair aramızdan ayrıldı. Özgün tarzıyla şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok türde edebi eserler veren sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim.

8.630

08:56 - 3 Tem 2019

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***

Küçük İskender kimdir?

1964 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980’li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi’nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985’te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

 

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada’da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD’de ise Murat Nemet Nejat’ın ‘eda’ kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya’da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması’nda (La Giovane Poseia D’europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri’nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı.

2001 yılında Almanya’da, 2002 yılında Hollanda’da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005’te Avusturya’da, 2007’de Makedonya’da, 2008’de İsveç’te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi.

2003 yılında Berlin’de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi’nde bu konudaki bildirisini okudu.

2004’te NewYork’ta ve Kuzey Coralania’da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu.

 

2006’da İskender’i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı.

2014’te 7.si verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender’e verildi. Jüri ödülün gerekçesini “Türk Şiiri’ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık” olarak özetledi.

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