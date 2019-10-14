“Sanata Sahip Çık, Yaşa, Yaşat” sloganı ile yola çıkan DAÜ’den etkinlik

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rüstem Kitabevi arasında imzalanan protokol gereği oluşturulan etkinlikler programının ilki; Küratör, sanat eleştirmeni ve SALT eski direktörü Vasıf Kortun’un ziyaretiyle başlıyor

Son dönemde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin danışmanlığını da yapan Vasıf Kortun, 15 Ekim 2019 Salı günü, 19:00 – 21:00 saatleri arasında, Rüstem Kitabevi’nde “Üniversitemizin Müzeleri/Üniversite Müzeleri” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Üniversite Müzesi Tartışılacak

Vasıf Kortun, söyleşisi kapsamında, “Ticari baskılardan uzak olmasını beklediğimiz üniversite müzesi benzerlerinden nerelerde ayrılır ve nerelerde buluşur? Kamuyla ilişkisi nedir? Bağlı bulunduğu okulun çeşitli çıkarları müzeyi ilgilendirir mi? Akademiya müzeyi ne kadar ciddiye alır? Müze akademiyanın becerilerine nasıl bakar? Neler değişmelidir? Neler yapılandırılmalıdır? Türünün gayet özgül bir örneği olan üniversite müzesinin önündeki fırsatları ve üniversiteyle ilişkilerin değeri nedir?” gibi sorulara açıklık getirecek.

Sanatçıların katkısıyla koleksiyonunu oluşturmaya başlayan DAÜ ileride müze çalışmaları da gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu program kapsamında gerekli bilgi paylaşımlarını ve tartışma ortamlarını yaratarak konuyu çok yönlü tartışmak, ardından da sağlıklı bir yol haritası çizmek için gerekli verilere ulaşmak amaçlanıyor. Dönem içerisinde dört söyleşi gerçekleştirilecek.