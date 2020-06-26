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Scarlett Johansson: Hollywood’da kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı

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Scarlett Johansson: Hollywood’da kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı
Scarlett Johansson: Hollywood’da kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı

Sinemanın başlangıcından bu yana kadın oyuncular gerçek dışı beden standartlarına uymak için çaba sarf etmek zorunda kaldı.

Erkekler fiziklerini pürüzsüz takım elbiseler ardında gizleyebilirken çok sayıda kadın sette dar elbiselerde kamera karşısına çıkmak ve bu elbiselerin içinde “iyi görünmek” zorundaydı.

Amerikan kültürü son birkaç yılda erkek bakışının ürünü olan, cinsiyet ve güzellik konusundaki bu çifte standardın farkına vardı ve bu konudaki desteğini giderek çekmeye başladı.

Buna rağmen Hollywood’un ortalama bir kadın kahramanı hala çok ince süper modellerin özelliklerini taklit etmek durumunda.

We Got This Covered’da yer alan habere göre Hollywood’un en ünlü kadın oyuncularından Scarlett Johansson da bu durumun yakinen farkında.

Ünlü oyuncu, Candis Magazine’e verdiği röportajda “fit” kalmakla ilgili kendi imtihanlarını ve sıkıntılarını 1950 yapımı klasik All About Eve’deki bir sahneyle kıyaslayarak şöyle anlattı:

Oyuncuların ince kalması için baskı hep oldu. En sevdiğim filmlerden All About Eve’de bir sahne var, Batte Davis canı bir şeye acayip sıkılmış şekilde odayı tavaf ediyor ve sonra bir parça çikolata alıyor... Geri bırakıyor... Tekrar alıyor... Tekrar bırakıyor... Nihayet pes edip parçayı yiyor ama bunun için bile mücadele vermesi gerekiyor! Yani o zamanlarda bile bu baskı vardı. Şimdiyse çok daha kötü.

Daha iri yapılı kadın oyuncular bugün eskiye nazaran daha fazla rol alsa da yaygın olarak yan karakter liginde kalıyorlar. Rebel Wilson gibi oyuncular arada bir başrollerde oynasa da bu filmler ağırlıkla kilolu olmalarının hikayede önemli bir yer tuttuğu komedi filmleri.

Johansson’a göreyse kendi durumunda beyazperdedeki fiziğinin zamanımızın bir yansıması olmaktan ziyade oynadığı rollerin gerekliliği olma ihtimali de var.

En yaygın olarak Marvel Sinematik Evreni’ndeki Natasha Romanoff rolüyle bilinen Scarlett Johansson’ın karakterinin akrobatik yeteneklerinin inandırıcı görünmesi adına ideal bir figürde kalması gerekiyor.

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