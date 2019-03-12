Selda Bağcan DAÜ’de konser verecek

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türkülerle DAÜ etkinliğinde, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri,
DAÜ Müzik Kulübü Grup Mavra ve Selda Bağcan konserleri yer alacak. 19.30-22.30 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alacak Türkülerle DAÜ 8 etkinliği, ücretsiz ve halka açık olacak.
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konsere halkın da davetli olduğu belirtildi.
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