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Serdar Ortaç: Sol bacağım tamamen gitti

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Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Serdar Ortaç: Sol bacağım tamamen gitti

Serdar Ortaç, TRT1’de yayınlanan Alişan’ın programına konuk oldu. Ortaç, hastalık sürecini ve yaşadığı zorlukları anlattı.

“Sol bacağım tamamen gitti” diyen Serdar Ortaç, bacağını kaldırmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcının doktoru da canlı yayına bağlandı. Ortaç, doktoruna “Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?” diye sordu.

Doktoru ise, “İlacını düzgün kullandığın sürece hastalık kontrol altında” diyerek geçmeyeceğini belirtti.

“SENİN GİBİ YÜRÜYÜP KOŞMAK İSTEDİM”

Doktoru ile konuşmasından sonra Ortaç’ın Alişan’a, “Senin gibi yürüyüp koşmak istedim” demesi üzerine programda duygu dolu anlar yaşandı.

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