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Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki’nin doktorundan açıklama

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Sahne performansıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili Tilki'nin doktorundan açıklama geldi.
Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki’nin doktorundan açıklama

Ses tellerinde sıkıntılar yaşayan ve bir süredir sahnelerden uzak olan Aleyna Tilki “Ameliyat olabilir, ses teli felç oldu” gibi haberlerle gündeme gelmişti.

Aleyna Tilki’nin hastalığı ile ilgili bir video yayınlayan doktoru, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Tilki’nin doktoru konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ses terapilerimize devam ediyoruz. Şarkı söylemek daha doğrusu profesyonel ses icrası iki boyutu olan bir iş ve birinci boyutu tabii ki sanatsal yetenekler ve müzik bilgisi. İkinci boyutu ise spor. Siz sahnede performans gerçekleştiriyorsanız bunun sportif kısmı da var. Örneği profesyonel bir futbolcunun hayatı boyunca karşılaşacağı sakatlıklar olabilir. Bu futbolcular uygun tedaviyle tekrar sahaya dönüyorlar. Biz de Aleyna Hanım ile tedavimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü bir şekilde sahnelere döneceğiz” dedi.

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