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Sezen Aksu: Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir

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Sezen Aksu: Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir
Sezen Aksu: Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini ile ilgili ünlü sanatçı Sezen Aksu da bir mesaj paylaştı. Resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapan Sezen Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum…

Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir.”

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