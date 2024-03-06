Sibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, dünyaca ünlü sanatçı ve orkestraları buluşturan “İş Sanat” etkinliğinde, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetiminde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve piyanist Rüya Taner’in “solist” olarak verdiği konseri izledi.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, İstanbul’da İş Kuleleri Salonu’nda yer alan konserde “Kıbrıs Kapriçyosu” ile W.A.Mozart ve Felix Mendelssohn’dan eserler icra edildi.
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