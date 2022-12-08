Sıla Usar İncirli: İmar planı ve alt ölçek planlar önceliğimiz olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Şehir Plancıları Odası’nı ziyaret etti. Sıla Usar İncirli’ye bazı milletvekilleri, MYK üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Sıla Usar İncirli, imar planı ve alt ölçek planların öncelikleri olacağına dikkat çekti. Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayça Soygür ve oda yönetim kurulunun da hazır bulunduğu ziyarette, Lefkoşa’da yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA’NIN YÖNETİMİ İÇİN CESARETLE YOLA ÇIKTIK

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, şehir plancılarının ülkedeki tüm şehirler için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Şehir plancıları olmadan şehirlerin planlanmasının mümkün olmadığını söyleyen Usar İncirli, şehir plancılarıyla birlikte çalışma hedefinde olduklarını vurguladı. “Sizlerin uyarıları bizler için yol gösterici olacak” diyen Usar İncirli, memleketin içinde bulunduğu koşullarda mücadele etmenin, herkes için cesaret istediğini ifade etti. Lefkoşa’nın yönetimi için cesaretle ve çok isteyerek yola çıktıklarını belirten Usar İncirli, bu süreçte iyi hazırlandıklarını kaydetti. Lefkoşa’nın, Lefkoşa’da yaşayanları mutlu etmediğine de vurgu yapan Usar İncirli, “Yapılması gereken çok şey olduğunun farkındayız” dedi.

“BAHANELER ARTIK BİR KENARA BIRAKILMALI”

Lefkoşa’nın alt yapısının bir başşehre yakışmadığını söyleyen Usar İncirli, şehrin kaldırımlarının ve yollarının kamusal fayda sağlayacak durumda olmadığını dile getirdi. Lefkoşa’nın birçok açıdan geriye gittiğinin altını çizen Usar İncirli, “Nüfus artıyor, iklim değişikliği yaşanıyor. Lefkoşa, oldukça kırılgan bir hale geldi” dedi. Lefkoşa’nın artık başşehir olma iddiasını kaybettiğini söyleyen Usar İncirli, “Ne ekonomik ne de sosyal açıdan başşehir olma iddiasında değildir Lefkoşa. Bahanelerin bir kenara bırakılması gerekildiğini düşünüyoruz. Hiç bitmeyen bir enkaz konuşması var. Bütçe doğru yönetilmiyor” diye konuştu. Bütçenin iyi yönetilmediği için çok büyük aksaklılar yaşandığını vurgulayan Usar İncirli, Lefkoşa’da yatırım da olmadığını belirtti.

“İMAR PLANI ON SENEDİR GÜNCELLENMEDİ”

Göreve gelir gelmez karanlık sorununu ele alacağını kaydeden Usar İncirli, “Kimse için güvenli bir ortam yok bu şehirde. Çok sayıda atıl durumda olan yeşil alan var. Gelir gelmez ağaçlandırma seferberliği yapacağız Lefkoşa’da. Parkları bakımlı ve güvenli hale getireceğiz” diye konuştu. Kenti içi entegre toplu ulaşım modeline geçmeyi de hedeflediklerini söyleyen Usar İncirli, Lefkoşa’nın kaldırımlarının gerçekten vahim durumda olduğunu dile getirdi. Alt yapı sorunlarının mutlaka giderilmesi gerektiğini vurgulayan Usar İncirli, imar planının 10 senedir güncellenmediğini anımsattı. İmar planı konusunun 10 yıldır masaya konmadığının altını çizen Usar İncirli, “Biz bu konuyu cesaretle gündemimize alacağız. Bu büyük bir eksikliktir. Bu imar planını mutlaka masamıza koyma mecburiyetindeyiz” dedi.

SOYGÜR: EKİBİNİZDE MESLEKTAŞIMIZ OLMASI UMUT VERİCİ

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayça Soygür, Şehir Plancıları Odası olarak her zaman öncelik gösterdikleri şeyin, kamu yararı olduğuna dikkat çekti. Gelecek nesillerin yaşanabilir kentlere sahip olması için çalıştıklarına dikkat çeken Soygür, “Odamızı ziyaret etmiş olmanız bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Teşekkür ederiz” dedi. Soygür, bir meslektaşlarının ve diğer oda üyesi arkadaşlarının da Sıla Usar İncirli’nin ekibinde olmasının umut verici olduğuna dikkat çekti.