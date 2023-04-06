Şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en büyük yakut… En az 30 milyon dolar bekleniyor

Geçen yıl Mozambik'te bulunan 55.22 karatlık yakut, şimdiye kadar bir müzayedede çekiç altına girecek en büyük yakut olacak. Değerli taş için en az 30 milyon dolar bekleniyor.

Müzayedede satılacak şimdiye kadarki en büyük yakut, bu yaz New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nin düzenlediği bir açık artırmada görülecek.

Temmuz 2022’de Mozambik’te, Dubai merkezli bir madencilik şirketi olan Fura tarafından işletilen bir madende bulunan 55,22 karatlık mücevher, yalnızca boyutu ve saflığıyla değil, aynı zamanda konumuyla da sıra dışı. Çünkü şimdiye kadar sadece Burma’nın bu kadar renk ve berraklıkta yakutlara sahip olduğu düşünülüyordu.

Bu değerli taşa Portekizce Estrela de Fura – Fura Yıldızı adı verildi.

Sotheby’s, tarafından açık artırmayla satışa çıkacak yakutun 30 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor. Eğer gerçekleşirse de bir müzayedede satılan en değerli yakut olacak.

YENİ BİR REKOR…

Sotheby’s, 101 karatlık el değmemiş haliyle bile yakutun uzmanlar tarafından olağanüstü bir doğa hazinesi olarak görüldüğünü söyledi.

Yakut, güvercin kanı olarak bilinen, geleneksel olarak yalnızca Burmalı yakutlarla ilişkilendirilen bir renk olan flüoresansı, olağanüstü berraklığı ve canlı kırmızı tonuyla ünlendi.

Sotheby’s Jewelry America’nın Başkanı Quig Bruning, bulunan yakutla beraber Afrika mücevherlerine yönelik algının değiştiğini ve onları Burmalılarla aynı seviyeye getirdiğini söyledi.

HAYALLERİN ÖTESİNDE…

Taşı derecelendiren iki laboratuvardan biri olan Gubelin Gem Lab, yakutun boyutunun ve kalitesinin hayallerin ötesinde olduğunu belirtti: “55,22 karatlık doğal yakut, yalnızca Mozambik yakutları için değil, genel olarak yakutlar için de yeni bir rekor kırıyor.”

New York’ta bulunan diğer mücevher laboratuvarı Swiss Gemmological Institute (SSEF) de mücevherin birden fazla iç yansıma nedeniyle canlı kırmızı tonlar gösterdiğini yazdı: “Mozambik’ten bu boyut ve kalitede doğal bir yakut çok nadir kabul edilebilir ve bu nedenle olağanüstü bir doğa hazinesidir.”

Müzayedede satılan bir yakut için şu anki dünya rekoru, Mayıs 2015’te Sotheby’s Geneva’da 30.3 milyon dolara açık artırmaya çıkarılan 25.59 karatlık Burma taşı Sunrise Ruby’e ait.