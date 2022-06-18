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Skandal davanın jürisi konuştu: “Timsah gözyaşları döktü”

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Amber Heard ve Johnny Depp'in davasında jüri olarak görev olan bir kişi, dava boyunca Amber Heard'ün rol yaptığını, ruh hallerinde ani geçişler yaptığını ve timsah gözyaşları döktükten sonra buz gibi oturmaya devam ettiğini söyledi.
Skandal davanın jürisi konuştu: “Timsah gözyaşları döktü”

Haftalarca dünyanın gündeminden düşmeyen Amber Heard ve Johnny Depp davası bu ayın başında Depp’in lehine bir kararla sonuçlandı. Davada birbirinden şoke eden iddialar gündeme gelirken dava sonrasında Heard ve avukatları sonuca itiraz etti.

Günlerce canlı bir şekilde yayınlanan davada jüri üyesi olarak görev yapan ve ismini açıklamayan bir kişi Heard’ün ifadesiyle ilgili konuştu. Erkek jüri üyesi, “Hepimiz çok rahatsızdık… Bir soruya cevap verecek ve ağlayacaktı ve iki saniye sonra buz gibi olacaktı… Bazılarımız ‘timsah gözyaşları’ ifadesini kullandık” dedi.

“HİKAYESİ TUTARSIZDI”

Adı ve jüri numarası açıklanmayan erkek jüri üyesi, ABC’nin yaptığı bir röportajda, jürinin Heard’ün saldırgan olduğuna inandıklarını söyledi: “Ağlaması, sahip olduğu yüz ifadeleri, jüriye bakışı… Hepimiz çok rahatsızdık… Amber’in hikayesinin çoğu birbirini tutmadı… Jürinin çoğunluğu onun daha saldırgan olduğunu düşündü.”

Jüri üyesi ayrıca Depp’in ifadesinin daha inandırıcı olduğunu düşündüklerini de söyledi: “Jürinin çoğu, günün sonunda söylediklerinin daha inandırıcı olduğunu hissetti… Sorulara nasıl yanıt verdiği konusunda biraz daha gerçek görünüyordu. Duygusal durumu baştan sona çok istikrarlıydı.”

Jüri üyesi, hem Depp’in hem de Heard’ün birbirlerine karşı tacizde bulunduğuna inandığını, ancak Heard’ün iddialarını destekleyecek yeterli kanıt bulunmadığını söyledi: “Doğru olduğunu düşündüğüm şey, ikisinin de birbirine kötü davrandığı.”

Jüri üyesi ayrıca, Heard ve ekibinin iddia ettiği gibi jürinin sosyal medyadaki Depp hayranlarından etkilenmediğini de söylüyor: “Kanıtları takip ettik. Ben ve en az iki jüri üyesi Twitter veya Facebook kullanmıyor. Sosyal medya hesabı olanlar da bunun hakkında konuşmamaya özen gösterdi.”

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