  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Son dakika: Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti!

»
Son dakika: Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti!
Son dakika: Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti!

8 yıl boyunca günlük olarak ekrana gelen "Unutma Beni" dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur'dan acı haber geldi. Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü şu sözlerle duyurdu...

Pek çok unutulmaz dizide ve tiyatro oyununda boy gösteren, "Unutma Beni" ile adeta hafızalara kazınan usta oyuncu Füsun Günuğur, hayatını kaybetti.

Usta oyuncudan gelen acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Günuğur'un kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şarkıcı Gülşen Tutuklandı25 Ağustos 2022 Perşembe 22:48
  • Ayrılık sonrası Pique’nin hareketleri Shakira’yı yıktı24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:01
  • FOLK-DER, İstanbul Kartal Festivali yolcusu24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:23
  • Şair Özyanıklar, kitabından elde ettiği geliri KHYD’ye bağışladı24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00
  • Müziğiyle binlerce kişiyi dans ettiriyor: Dünyanın en genç DJ’i 7 yaşında23 Ağustos 2022 Salı 12:32
  • Merve Dizdar yeni dizisi Faro ile ekranlara dönüyor23 Ağustos 2022 Salı 10:46
  • Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı23 Ağustos 2022 Salı 09:46
  • İmparator 1. Petro’nun mumyalanan kalbi yüzyıllar sonra Brezilya'da23 Ağustos 2022 Salı 09:42
  • Işık Kitabevi Kitap Fuarı yarın başlıyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti