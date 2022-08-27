Son dakika: Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti!

8 yıl boyunca günlük olarak ekrana gelen "Unutma Beni" dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur'dan acı haber geldi. Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü şu sözlerle duyurdu...

Pek çok unutulmaz dizide ve tiyatro oyununda boy gösteren, "Unutma Beni" ile adeta hafızalara kazınan usta oyuncu Füsun Günuğur, hayatını kaybetti.

Usta oyuncudan gelen acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Günuğur'un kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.