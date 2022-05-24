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Sony, Örümcek-Adam’ın yeni filmi için o oyuncuları istiyor

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Marvel'ın Sony ile Örümcek-Adam 4 (Spider-Man 4) üzerinde çalıştığı doğrulanırken, Sony'nin de yeni film için yine Tom Holland, Zendaya ve Jon Watts ile sinema salonlarına dönmek istediği belirtiliyor.
Sony, Örümcek-Adam’ın yeni filmi için o oyuncuları istiyor

Örümcek-Adam filmi, pandemiden sonra film endüstrisini ayağa kaldırmasıyla öne çıkarken, hayranlardan da yeni bir film için baskı gelmeye başladı.

Sony’nin Spider-Man 4 için Tom Holland, Zendaya ve Jon Watts’ı geri getirmek istediği basına yansıyan haberler arasında. Sony başkanı Tom Rothman, “Örümcek Adam evrenine ek diyebileceğim filmler var. Bağımsız olan birçok Marvel karakteri de var” dedi.

Birkaç ay önce Rothman, Tom Holland’ın Spider-Man’inin farklı bir MCU filminde görüneceğini doğrulamıştı. Ama bu konuda detaylar paylaşmamıştı.

Marvel’dan Kevin Feige de iki şirketin gelecekte Tom Holland ile daha fazla Örümcek Adam filmi yapmak için bir araya geleceğine inandığını belirtmişti. Sony ise özellikle hayranlar tarafından birkaç yılda bir yeni Örümcek Adam filmleri sunma baskısı altında.

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