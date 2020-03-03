Super Bowl devre arası şovu hakkında 'porno film, orji simülasyonu' suçlamasıyla şikayet yağıyor

ABD Federal İletişim Komisyonuna Super Bowl’daki Jennifer Lopez-Shakira konserinin, ailece izlenen maçı 'rezil' ve 'ahlaksız' bir şova çevirdiği gerekçesiyle şikayet yağıyor. Şikayetçilerin 'apaçık müstehcen' içerik nedeniyle televizyonu kapatmak zorunda kaldıklarını söylemeleri, ABD'nin en çok reyting alan yayını için tehdit oluşturuyor.

Amerikan Futbol Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl’daki Jennifer Lopez ve Shakira’lı devre arası şovu kimilerini memnun eder kimilerini öfkelendirirken, ikinci grupta en az 1312 bin kişi Federal İletişim Komisyonuna (FCC) şikayette bulundu.

Şikayetçiler, etkinliğin organizatörlerini, üst düzey bir spor karşılaşmasını 'rezil' ve 'ahlaksız' bir şova çevirmekle suçlamakta söz birliği ediyor.

3 Şubat’ta Miami’de oynanan Super Bowl maçının devre arası şovunda Jennifer Lopez (50) direk dansı yaparken, Shakira (43) da halatla göbek dansı sergilemişti.

Pek çok izleyici, ABD'nin en çok reyting alan, her yaştan insanı ekran başına toplayan, dolayısıyla ailece izlenen bir spor karşılaşmasına 'cinsel unsurlar boca edildiği' gerekçesiyle tepki göstermeye devam ediyor.

J-Lo, Shakira ve dansçıları 'tüm vücut hatlarını ortaya koyan giysiler içinde popolarını tümüyle gözler önüne sermeleri, popo sallama dansı etmeleri, orji simülasyonu yapmaları' gerekçesiyle tepkilerin odağında. Bu manzaranın 'aile dostu olmadığı' gibi 'saldırgan olduğunu' düşündüklerini belli edenlerin sayısı hiç de az değil.

Federal İletişim Komisyonuna yapılan şikayetlerden birinde "Ben 20 dolara porno izlemek için Playboy kanalına abone olmadım ki. Tek istediğimiz ailece oturup Super Bowl izlemekti" derken, bir diğeri "Tanrı korusun, futbol ve devre arasında kısa bir konser izlemeyi beklerken gözlerimiz cinsel istimara uğradı" diye sesini yükseltti.

Bir başkası "Lütfen lütfen lütfen pornografiyi durdurun" diye yalvarırken, "Tüm aile iğrendik ve televizyonu kapatmak zorunda kaldık. Bunun eğlenceli bir aile etkinliği olması gerekiyordu" şikayeti, gelecekteki reyting oranlarını tehdit etti.

'Apaçık müstehcen' içerik nedeniyle televizyonu kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil.

Bir şikayette "O şov, ahlaklı olan her şeye yönelik bir rezaletti, ailece izliyorduk, çocuklarım izliyordu, bizden evvel bu ülkeyi inşa eden herkes için bir rezaletti. Ahlakımızın kar için satılması ne büyük utanç" diye isyan edildi.

Daha önce rahip Dave Daubenmire, Super Bowl devre arası gösterisinde önceden "müstehcen içerik" uyarısı yapılmamasından dolayı Amerikan Futbol Ligi yetkililerine, sponsorlara ve kablolu TV yayıncısına 867 trilyon dolarlık tazminat davası açacağını söylemişti.