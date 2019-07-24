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Süpermen, sosyalizm için mücadele edecek

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Warner Bros. stüdyoları, 2020 yılında Süpermen: Kızıl Evlat isimli çizgi romanı beyazperdeye uyarlayacak.
Süpermen, sosyalizm için mücadele edecek

Filmde Süpermen, Sovyetler Birliği’ndeki bir kolhozda doğuyor ve Sovyet lideri Stalin adına mücadele ediyor.

Süpermen: Kızıl Evlat; Mark Millar, Dave Johnson ve Killian Plunkett tarafından yaratılan bir mini seri. 2003 yılında yayınlanmasının ardından ise Rusçaya tercüme edildi. Sputnik’in haberine göre Warner Bros. stüdyoları, bu çizgi romanı bir animasyon filmiyle beyazperdeye uyarlamak istiyor.

Eserin konusuna göz atıldığında Kansas’ta çiftlik evinde büyüyen bir Süpermen yerine uzay kapsülü içinde Sovyetler Birliği’ndeki bir kolhoza inen Süpermen görüyoruz. Bu nedenle hikâyede kahramanımız; Stalin, sosyalizm ve uluslararası ilerleme için mücadele veriyor. Olaylar 1953 ilâ 2001 yılları arasında geçiyor.

Süpermen, Joseph Stalin tarafından evlat ediniliyor ve ölümünün ardından partinin genel sekreterliği görevini de kendisi devralıyor.

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Süpermen’in insanlığa ve görevine karşı duyduğu sorumluluklar arasındaki çatışma konu ediniyor.

Hikayede aynı zamanda Batman, Green Lantern, Wonder Woman, Bariniac ve Lex Luthor yer alıyor.

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