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Tarihte bugün

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Tarihte bugün
bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

17/02/1600                        Ölüm             Giardano Bruno, İtalyan filozof (idam)

17/02/1864                        Olay               CSS H.L. Hunley denizaltısı, bir savaş gemisi batıran ilk denizaltı oldu.

17/02/1867                        Olay               Süveyş Kanalı'ndan ilk gemi geçti.

17/02/1874                        Doğum                     Thomas J. Watson, Amerikalı sanayici, IBM şirketinin kurucusu (ö. 1956)

17/02/1895                        Olay               Müziğini Çaykovski'nin bestelediği Kuğu Gölü Balesi ilk gösterisini Saint Petersburg'da (Rusya) yaptı.

17/02/1909                        Ölüm             Geronimo, Apaçi reisi (d. 1829)

17/02/1917                        Olay               Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, bu görevi kabul etmedi.

17/02/1923                        Olay               Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi

17/02/1930                        Olay               Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.

17/02/1933                        Olay               Newsweek dergisi yayımlanmaya başlandı.

17/02/1934                        Ölüm             I. Albert, Belçika kralı (d. 1875)

17/02/1936                        Olay               Kızılmaske Lee Falk tarafından yaratıldı ve ABD'de yayınlanmaya başladı.

17/02/1949                        Doğum                     Engin Varol, Türk ressam

17/02/1956                        Olay               Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi.

17/02/1957                        Olay               Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türkiye takımı rekor kırdı; Amerika ordu takımını 19-0 yendi.

17/02/1963                        Doğum                     Michael Jordan, ABD'li basketbolcu.

17/02/1967                        Olay               Kimi milletvekilleri Meclis'e gelen mini etekli kadınlardan şikâyetçi olduklarını bildirdiler.

 

17/02/1972                        Doğum                     Billie Joe Armstrong, ABD'li müzisyen

17/02/1973                        Olay               Petrol Ofisi genel müdürlüğüne bir kadın atandı. Şeyda Okyatmaz Türkiye'de ilk kez bu düzeye yükseltilen kadın yönetici oldu.

17/02/1981                        Doğum                     Paris Hilton, ABD'li sinema oyuncusu, Hilton otellerinin varisi

17/02/1982                        Ölüm             Lee Strasberg, Amerikalı tiyatro yönetmeni ve aktör (d.1901)

17/02/1984                        Olay               Avusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nı Türkiye güzeli Neşe Erberk kazandı.

17/02/1985                        Doğum                     Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyesi,şarkıcı

17/02/1991                        Doğum                     Bonnie Wright, İngiliz aktris

17/02/1994                        Olay               Özgür Gündem gazetesi bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatıldı.

17/02/1996                        Olay               Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi.

17/02/2000                        Olay               Microsoft, Windows 2000 işletim sistemini piyasaya sürdü.

17/02/2008                        Olay               Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

17/02/2008                        Ölüm             Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve tiyatro oyuncusu (d. 1928)

17/02/2009                        Ölüm             Gazanfer Özcan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1931)

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