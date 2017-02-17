Tarihte bugün

bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

17/02/1600 Ölüm Giardano Bruno, İtalyan filozof (idam) 17/02/1864 Olay CSS H.L. Hunley denizaltısı, bir savaş gemisi batıran ilk denizaltı oldu. 17/02/1867 Olay Süveyş Kanalı'ndan ilk gemi geçti. 17/02/1874 Doğum Thomas J. Watson, Amerikalı sanayici, IBM şirketinin kurucusu (ö. 1956) 17/02/1895 Olay Müziğini Çaykovski'nin bestelediği Kuğu Gölü Balesi ilk gösterisini Saint Petersburg'da (Rusya) yaptı. 17/02/1909 Ölüm Geronimo, Apaçi reisi (d. 1829) 17/02/1917 Olay Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, bu görevi kabul etmedi. 17/02/1923 Olay Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi 17/02/1930 Olay Türk Gazeteciler Birliği kuruldu. 17/02/1933 Olay Newsweek dergisi yayımlanmaya başlandı. 17/02/1934 Ölüm I. Albert, Belçika kralı (d. 1875) 17/02/1936 Olay Kızılmaske Lee Falk tarafından yaratıldı ve ABD'de yayınlanmaya başladı. 17/02/1949 Doğum Engin Varol, Türk ressam 17/02/1956 Olay Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi. 17/02/1957 Olay Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türkiye takımı rekor kırdı; Amerika ordu takımını 19-0 yendi. 17/02/1963 Doğum Michael Jordan, ABD'li basketbolcu. 17/02/1967 Olay Kimi milletvekilleri Meclis'e gelen mini etekli kadınlardan şikâyetçi olduklarını bildirdiler. 17/02/1972 Doğum Billie Joe Armstrong, ABD'li müzisyen 17/02/1973 Olay Petrol Ofisi genel müdürlüğüne bir kadın atandı. Şeyda Okyatmaz Türkiye'de ilk kez bu düzeye yükseltilen kadın yönetici oldu. 17/02/1981 Doğum Paris Hilton, ABD'li sinema oyuncusu, Hilton otellerinin varisi 17/02/1982 Ölüm Lee Strasberg, Amerikalı tiyatro yönetmeni ve aktör (d.1901) 17/02/1984 Olay Avusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nı Türkiye güzeli Neşe Erberk kazandı. 17/02/1985 Doğum Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyesi,şarkıcı 17/02/1991 Doğum Bonnie Wright, İngiliz aktris 17/02/1994 Olay Özgür Gündem gazetesi bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatıldı. 17/02/1996 Olay Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi. 17/02/2000 Olay Microsoft, Windows 2000 işletim sistemini piyasaya sürdü. 17/02/2008 Olay Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti. 17/02/2008 Ölüm Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve tiyatro oyuncusu (d. 1928) 17/02/2009 Ölüm Gazanfer Özcan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1931)