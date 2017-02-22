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Tarihte Bugün

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Tarihte Bugün
bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

 

22/02/1810                        Doğum          Avusturtyalı besteci Frederic Chopin.

22/02/1848                        Olay               Paris'te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa'yı altüst edecek işçi devrimleri çığırı açıldı.

22/02/1942                        Olay               Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal romanıyla Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Sanat Mükafatını kazandı.

22/02/1945                        Olay               Elli yıllık evliler için Fatih Halkevi'nde jübile yapıldı.

22/02/1948                        Olay               Üniversitelerarası Kurul toplandı. Kurul'da Ankara Üniversitesi'ndeki "solcu profesörlerin" üniversiteden uzaklaştırılması kararı alındı.

22/02/1950                        Olay               Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.

22/02/1962                        Olay               Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları darbe girişiminde bulundu.

22/02/1972                        Olay               Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş edebilecekleri ilk ''free shop'' Yeşilköy Havalimanı'nda açıldı.

22/02/1973                        Olay               İsrail jetleri Libya yolcu uçağına ateş açtı; 74 kişi öldü.

22/02/1987                        Ölüm             Pop-art okulunun öncülerinden ressam Andy Warhol.

22/02/1988                        Ölüm             Besteci ve keman sanatçısı Cevdet Çağla.

22/02/1994                        Olay               Somali'deki görevini başarıyla tamamlayan Türk Birliği yurda döndü.

22/02/2000                        Olay               Diyarbakır'da olay çıkardığı gerekçesiyle yargılanan İtalyan gazeteci Dino Giovanni Frisullo ifade vermek için geldiği Türkiye'ye alınmayarak sınır dışı edildi.

 

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