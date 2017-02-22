Tarihte Bugün

bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

22/02/1810 Doğum Avusturtyalı besteci Frederic Chopin. 22/02/1848 Olay Paris'te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa'yı altüst edecek işçi devrimleri çığırı açıldı. 22/02/1942 Olay Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal romanıyla Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Sanat Mükafatını kazandı. 22/02/1945 Olay Elli yıllık evliler için Fatih Halkevi'nde jübile yapıldı. 22/02/1948 Olay Üniversitelerarası Kurul toplandı. Kurul'da Ankara Üniversitesi'ndeki "solcu profesörlerin" üniversiteden uzaklaştırılması kararı alındı. 22/02/1950 Olay Yüksek Seçim Kurulu kuruldu. 22/02/1962 Olay Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları darbe girişiminde bulundu. 22/02/1972 Olay Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş edebilecekleri ilk ''free shop'' Yeşilköy Havalimanı'nda açıldı. 22/02/1973 Olay İsrail jetleri Libya yolcu uçağına ateş açtı; 74 kişi öldü. 22/02/1987 Ölüm Pop-art okulunun öncülerinden ressam Andy Warhol. 22/02/1988 Ölüm Besteci ve keman sanatçısı Cevdet Çağla. 22/02/1994 Olay Somali'deki görevini başarıyla tamamlayan Türk Birliği yurda döndü. 22/02/2000 Olay Diyarbakır'da olay çıkardığı gerekçesiyle yargılanan İtalyan gazeteci Dino Giovanni Frisullo ifade vermek için geldiği Türkiye'ye alınmayarak sınır dışı edildi.