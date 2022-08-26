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Tarkan: Tecavüzcüleri serbest bırakanlar Gülşen’i bir kalemde tutukluyor

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Tarkan, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: "Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızlıca herekete geçiyor."
Tarkan: Tecavüzcüleri serbest bırakanlar Gülşen’i bir kalemde tutukluyor

Şarkıcı Gülşen, geçen nisanda bir konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi… Sapıklığı oradan geliyor” sözlerini söyledi. Bu sözler dört ay sonra gündeme getirildi. İstanbul Başsavcılığı, Gülşen hakkında resen soruşturma başlattı. Ve Gülşen dün gözaltına alınıp adliyeye sevkedildi. Sanatçı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla sorgulandı, tutuklandı. Sanat camiasından ve siyasilerden Gülşen’e destek mesajları yağdı.

“GÜLŞEN HEMEN SERBEST KALMALI”

Sanatçı Tarkan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz.

* Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen’e gelince hızlıca herekete geçiyor.

* Yolsuzlukları yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen’i bir kalemde tutukluyor.

* Gülşen’e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı.

Tarkan’ın paylaşımı.

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