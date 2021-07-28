Tatar, Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde İsimli Kitabın Hazırlayıcılarını Kabul Ederek Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde isimli kitabın hazırlayıcıları Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Doç. Dr. Osman Erciyas, Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş ve Harita Dairesi personeli Ali Şahalveri’yi kabul ederek görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne, Kıbrıs güney ve kuzeyinde yer alan, çeşitli yerlerdeki ay yıldız simgesinin fotoğraflanarak belgelenmesiyle birlikte hikâyesinin bir kitapta buluşmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda uzun yıllar varoluş mücadelesi veren bir halk olarak gelecekte de var olacağını belirtti.

“Böylesi bir eser, bizim, yüzyıllardır bu topraklarda var olduğumuzun en belirgin kanıtıdır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı fethinin 450’inci yıldönümü öncesinde Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde isimli kitabın halkla buluşmasının fevkalade değerli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun, 1 yıl süren ve 70 bin şehidin verildiği bir savaş sonucunda Kıbrıs’ı fethettiğini kaydederek bu şerefli tarihin asla unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde isimli kitabın, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir çalışmanın sonucu bir eser olarak gelecekte daha da geliştirilebileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da takdim edilen bu kitaba benzer çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

İlmi çalışmalarla böylesi üretimlerin desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde isimli kitap ve benzeri eserlerin milli mücadeleye de büyük katkılar yaptığını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün vatan ve bayrak sevgisiyle elde edilen bağımsızlık ve egemenliğinin sarsılmaz dayanağının asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu değerlerin devlete ulaşma erdeminin altyapısı olduğunun altını çizdi.

Kabulde konuşan Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde isimli kitabın büyük şevkle hazırlandığının altını çizdi.

Karakartal, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze Kıbrıs Türkü’nün bu adaya vurduğu mührün Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde isimli kitapla gözler önüne serildiğine dikkat çekti.