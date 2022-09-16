TikTok fenomeni sütyen yıkama sıklığını paylaşınca kullanıcılar birbirine girdi

Bir kadının sütyenini haftada sadece bir kez yıkadığını açıkladığı viral bir TikTok videosu, iç çamaşırlarınızı temizlemeden ne kadar süre dayanabileceğiniz konusunda büyük bir tartışma başlattı.

Renee Hogan adlı Avustralyalı bir TikToker, halihazırda 1,5 milyondan fazla kez izlenen klipte bazen sütyenini yıkamadan bir hafta boyunca giydiğini söyledi.

Video, ABD’de yaşayan Catie adında bir kadın tarafından kameraya doğru “utanmış bir surat” ifadesiyle yeniden paylaşıldı. Altyazıda da “Bu soruya cevap bile vermeyeceğim” diyen bir şaka yer aldı.

Catie’nin klibi 900.000 kez daha görüntülendi ve yorum bölümünde sütyenlerinizi yıkamadan uzun süre giymenin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda büyük bir tartışma başlattı.

Renee Hogan…

“ÜÇ YILDIR SÜTYENİMİ YIKAMADIM”

Birçok kullanıcı, sütyen yıkama düzenlerini açıklarken çoğu cevap “yılda bir kez gibi sütyenimi yıkarım” idi.

Yapılan yorumlarda, “Üç yıldır sütyenimi yıkamadım”, “Gerçekten bilmiyorum, gidip rastgele yıkıyorum”, “Hey, muhtemelen onu yıkamalıyım.” cümleleri dikkat çekti.

Catie…

NE SIKLIKTA YIKAMANIZ GEREKİYOR?

Peki sütyenlerinizi ne sıklıkla yıkamanız gerekir? Dermatolog Alok Vij, her iki veya üç kullanımdan sonra sütyenlerin temizlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Vij, “Ölü deri hücreleri, yağ ve ter, genellikle sütyeninizin altında sıkışır ve bu da bir ‘bakteri çöplüğü’ oluşturur” dedi.

Yeterince sık yıkamamak, sütyen üzerinde lekelere ve kalıcı kokulara neden olabilir. Ayrıca cilt tahrişine, kızarıklıklara veya bakterilerden kaynaklanan lokal cilt enfeksiyonlarına da yol açabilir.