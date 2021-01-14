UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi İdari Toplantısı Girne Belediyesi Organizasyonluğunda Gerçekleşti

2019-2022 dönem başkanlığını Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ’nün üstlendiği Kültür ve Turizm Komitesi çevrimiçi olarak toplandı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) altı çalışma komitesinden biri olan ve 2019-2022 dönem başkanlığını Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ‘nün üstlendiği Kültür ve Turizm Komitesinin 52 üye belediye ve komite eş başkanları, Güngördü ’nün başkanlığında çevrimiçi ortak toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı; UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Filistin Beit Jala Belediyesi Başkanı Nicola Kamis, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasım Arı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Güngördü: Girne Belediyesine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada; Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle böyle bir toplantı fikrinin hayata geçirilmesinin çok önemli ve doğru bir karar olduğunu belirtti. Güngördü; aradaki bağları koparmadan ve kesintiye uğratmadan yapılabilecekleri programlamanın önemine işaret ederken, 2019 Temmuz ayında Ürdün’de gerçekleşen ilk toplantıda Girne Belediyesine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Güngördü, salgın nedeniyle fiziki olarak toplantıları gerçekleştiremediklerini ancak, Kasım 2019 yılında Girne’de bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıya yoğun bir katılımın sağlandığını sözlerine eklerken, bilgili ve tecrübeli belediyelerin bir araya geldiği komitenin başarılı olacağına inanadığını söyledi. Nidai Güngördü, ülkemizin ve Türkiye’nin tarih ve kültürel miras açısından çok zengin olduğunu ifade ederek, yapılacak ortak çalışmalarla ve hazırlanacak kültürel miras envanter projesiyle, bu zenginliklerin korunacağını ve tanıtım yapılarak turizm konusunda kullanılacağını kaydetti.