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Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali, sınırları ortadan kaldırıyor!

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Uluslararası Çevrimiçi Doğaçlama Dans Festivali, 24 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali, sınırları ortadan kaldırıyor!

Festivalde 8 ülkeden 28 performansçı, dansçı, akademisyen ve sanatçı yer alacak. Amerika’dan Japonya’ya, Budapeşte’den Polonya’ya, Fransa’dan Almanya’ya dünyanın dört bir yanında dansçıların yer alacağı festivale profesyonel veya amatör, dans ile ilişkisi hangi düzeyde olursa olsun, ilgili herkes festivale ücretsiz bir şekilde katılabilecek. Festival ile beden farkındalığını artırmaya, yeni hareket algıları oluşturmaya ve böylece duygularında ve sözel iletişiminde yeni iletişim mekanizmaları geliştirebilmesine yardımcı olunması hedefleniyor. Etkinliklere erişim için @improdanceestival hesabı takip edilebilir. Festival programında atölyeler, performanslar, etkileşimli seanslar ve sanatçı konuşmaları yer alacak. Katılımcılar, bu yıl ilki yapılacak olan Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali’ne Zoom ve Instagram üzerinden erişebilecek. Etkinlikler İngilizce ve Türkçe olarak yapılacak, ihtiyaç halinde çeviri hizmeti de sunulacak.  

Festivalde yer alacak sanatçılar:

Andriana Plessa, Ayumi Toyabe, Bengi Sevim Yörük, Beliz Demircioğlu, Canan Yücel Pekiçten, Cansu Ergin, Company Rau-Nikki Holck, Elena Valls Garcia, Dani Cole, Dilek & Steven Champs, Eryfili Drakopoulou, Endangerhood, Funflows, Gizem Aksu, Ingo Reulecke, Kamola Rashidova, Lina Gomez, Ladjánszki Márta, Magda Skowron, Marie Rosko, Nick Hobbs, Sabina Andre Allen, Taldans, Talin Büyükkürkciyan, Tuğçe Tuna, ValentineXX, Yoshiko Chuma.

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