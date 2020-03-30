  • BIST 87.996
  • Altın 341,842
  • Dolar 6,5678
  • Euro 7,2440
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

"Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali"nden Korona Günlerinde Evde Sinema

»
"Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali"nden Korona Günlerinde Evde Sinema
"Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali"nden Korona Günlerinde Evde Sinema

"Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali"nden Korona Günlerinde Evde Sinema

 Ülkemizde 11 yıldır onlarca sendika ve örgütün desteğiyle gerçekleştirilen ve çeşitli ülkelerden farklı temalarda emeğin sinemasını seyircisiyle buluşturan Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali, sosyal medya sayfasından bir duyuruda bulunarak festival filmlerini paylaşıma açıyor.

"Bu sene hazırlıklarına başladığımız 12. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali’ni, ülkemizi ve dünyayı saran korona salgını sebebiyle ertelemek zorunda kaldık. Bu zor günleri hep birlikte dayanışarak atlatıp önümüzdeki aylarda festivalimizde buluşacağız. Bu süreçte de Türkiye İşçi Filmleri Festivali sayfasından seçtiğimiz filmleri siz sinema severlerle paylaşıyoruz."

Bu bağlamda bugüne değin paylaşılan ve festivalin Facebook sayfasından izlenebilecek olan bazı filmler ve konuları şöyle:

 

Yengeç Gemisi

1953 yapımı Yengeç Gemisi filmi, Japonya proletarya edebiyatı akımının önde gelen yazarlarından Kobayaşi Takici’nin (1903-1933) aynı adlı romanından uyarlanmış. Kuzeydoğu Japonya’dan Bering Denizi’ne doğru yengeç avlamak üzere bir gemi yola çıkar. Aynı zamanda bir konserve fabrikası olan gemide işçiler ağır koşullar altında çalışmaktadırlar. Yöneticilerin giderek yoğunlaşan taleplerine ve ağır çalışma koşullarına dayanamayan işçiler greve giderler.

Yönetmen: Yamamura So

Dil: Japonca-Türkçe altyazılı

Yapım Yılı: 1953

Süre: 109′

 

Amador

Marcela, ekonomik ve sosyal açıdan zor zamanlar geçiren göçmen bir kadındır. Yalnız ve yatalak bir hasta olan Amador’a bakıcılık yaparak para kazanmaya çalışmaktadır. Amador ve Marcela arasında sırların paylaşıldığı samimi bir arkadaşlık gelişir.

Seyircileri sürpriz ve güzel bir son beklemektedir.

Yönetmen: Fernando León de Aranoa

Senaryo: Ignacio del Moral/Fernando León de Aranoa

Süre: 112′

Dil: İspanyolca/Türkçe altyazlı

Oyuncular: Magaly Solier, Celso Bugallo, Pietro Sibille, Sonia Almarcha

 

Matewan

Gerçek bir olaya ve karakterlerin gerçek kişilere dayandığı filmde, yerel, siyah ve İtalyan gruplarından oluşan kömür işçilerinin, sendika örgütleyicisi olan Joe Kenehan’ın önderliğinde şirket yöneticilerine ve işverenin silahlı adamlarına karşı verdikleri sendika kurma mücadelelerini anlatıyor.

Yönetmen: John Sayles

Dil: İngilizce/Türkçe altyazılı

Yapım Yılı: 1987

Süre: 132′

 

Diğer festival filmlerini, Sendika.Org ve Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derviş Özer'den Yeni Bir Kitap: "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs"09 Mart 2020 Pazartesi 14:05
  • Antalya Devlet Tiyatroları’nın “Buzlar Çözülmeden” Tiyatro Oyunu Beğenildi09 Mart 2020 Pazartesi 12:04
  • Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu09 Mart 2020 Pazartesi 09:51
  • Hazar Ergüçlü: Aşktan kaçmıyorum07 Mart 2020 Cumartesi 12:49
  • Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine dönen oyuncular: Hakkımız olanı aldık07 Mart 2020 Cumartesi 12:44
  • Kadın konulu karma sergi YDÜ'de açıldı06 Mart 2020 Cuma 15:03
  • Dansçılar Salsa ve Baçata kategorilerinde yarıştı06 Mart 2020 Cuma 11:55
  • ‘Kadınca Esintiler 12’ karma resim sergisi açıldı06 Mart 2020 Cuma 10:53
  • Nazım Beratlı’nın “Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi” Kitabı Tanıtılıyor05 Mart 2020 Perşembe 11:41
  • Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri sürüyor05 Mart 2020 Perşembe 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti