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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Çarşamba akşamı Serenad Bağcan’ın KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sunacağı “Zamansız Şarkılar” konseri ile başlıyor.
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Çarşamba akşamı Serenad Bağcan’ın KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sunacağı “Zamansız Şarkılar” konseri ile başlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, “Yeteneklerimi ve potansiyelim barış ve birlik için kullanmayı hedefleyen bir yaşam sanatçısıyım” diyen Serenad Bağcan, Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’ da Girne Amfi Tiyatro’ da sahne alarak 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışını yapacak.

29 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında toplam 11 konserin yer alacağı bu yılki festival; Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleşecek. 

REPERTUVARDA “KÖPRÜDEN GEÇEMEDİM” DE VAR

Klasik Batı Müziği ile Türk Halk Müziğini sentezleyerek kendine has bir stil yaratan Bağcan bu konserinde Sıla 4’ün en popüler parçalarından “Köprüden Geçemedim” şarkısını da yorumlayacak.

“Zamansız Şarkılar” konseptindeki festival açılış konserinde orkestra için düzenlemelerini Ali Hoca’nın yaptığı “Her Şey Seninle Güzel, Pamuk İpliği, Al Yüreğim Sende Kalsın, Köprüden Geçemedim, Ochi Cherneye, Sway, Historia de un Amor, Perfida, Misirlou, Chitarra Romana, Summertime, Besame Mucho, Amado Mio, Cielito Lindo, Hasta Siempre Moliendo Café, Those Were The Days, Amor Amor ve El Porompompero” parçaları yer alacak.

Festival 1 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’ de Bellapais Manastırı Açık Hava’ da yer alacak olan Burcu Durmaz & LBO Konseri ile devam edecek.  

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı Festival Açılış Konseri’nin biletleri 60 TL’ den Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Girne Belediyesi (yeni bina) Zeytin Masa, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’dan sağlanabiliyor.

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