Ünlü mankenden mastürbasyon itirafı

Cara Delevingne kadın cinselliği araştırması için denek oldu

30 yaşındaki ünlü model Cara Delevingne, “Planet Sex With Cara Delevingne” isimli bir belgeselde, erkeklerin seks sırasında orgazm olma olasılığının kadınlardan daha fazla olduğunu açıklamak için kullanılan bir terim olan “cinsiyet orgazm farkı”na ilişkin bir araştırmanın parçası olarak araştırmayı kabul etti.

Daily Mail’in haberine göre, Delevingne, araştırmacıların vücut kimyası üzerindeki etkilerini inceleyebilmeleri için orgazma ulaşmadan önce ve sonra kanından bir örnek verdi.

Almanya’daki bir hastanenin önünde konuşan biseksüel model, altı bölümlük belgesel dizisi “Planet Sex With Cara Delevingne”nin izleyicilerine, “Orgazm olmak ve bunu bilime bağışlamak için buradayım” dedi.

“GERÇEKTE ORAN ÇOK DAHA DÜŞÜK”

Bilim insanları, heteroseksüel erkeklerin yüzde 95’inin cinsel ilişki sırasında orgazm olduğunu, ancak heteroseksüel kadınların sadece yüzde 65’inin orgazm olduğunu söylüyor.

Delevingne is aynı fikirde değil. Model, “Dürüst olmak gerekirse, kulağa çok yüksek geldiğini düşünüyorum, heteroseksüel kadın arkadaşlarımın çoğu bunun muhtemelen yüzde 15 veya 20 gibi olduğunu söylüyor. Lezbiyenler ve queer kadınlarda oran kesinlikle daha yüksek görünüyor” diye ekledi.

Ünlü model ayrıca, “cinselliğin özüne inme arayışı için” bir seks uzmanıyla tanışmaya Hollanda’ya gitti, “etik” pornografinin yapıldığı bir film setini ziyaret etti ve vajinasının kalıbının yapıldığı Japonya’ya gitti.

Delevingne, izleyicilere, “Genellikle erkeklerin kadınları tatmin etmek için doğru araçlara sahip olmadığını düşünüyorum, özellikle de cinsel açıdan. Anlıyorum, bir kadının sana bunu doğru yapmadığını söylemesi çok daha karmaşık, oturup söylediklerini dinlemen gerekiyor. Ayrıca çoğu erkeğin üstesinden gelemeyeceği bir ego öldürücü” dedi.