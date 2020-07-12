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“Varoluşa Dokunmak” sanatseverlerle buluşuyor

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“Varoluşa Dokunmak” sanatseverlerle buluşuyor
“Varoluşa Dokunmak” sanatseverlerle buluşuyor

Kıbrıslı Türk Sanatçı Osman Atila Keten, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, 27 resim ve 4 parçadan oluşan heykeli Salı günü sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, “Varoluşa Dokunmak” adlı resim ve heykel sergisi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak. Sergi, 14 Temmuz Salı günü saat 09.30’da ziyarete açılacak.

Osman Atila Keten sergi ile ilgili açıklamasında, sanatın aşkımsal bir dil olduğunu ve ancak insanın köklerindeki varoluş hissine dokunabildiği, ondaki derin ruhsal ihtiyacı karşılayabildiği oranda gerçek olduğunu ifade etti.
Osman Atila Keten’in bugüne kadar 6 kişisel sergisi ve birçok sergi katılımcılığı bulunmaktadır.

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