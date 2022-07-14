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Vegan Natalie Portman’a jest… Öpüşme sahnesi öncesi hazırlıklar tamam

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Oyuncu Chris Hemsworth'ün, "Thor: Love and Thunder" filminde birlikte kamera karşısına geçtiği Natalie Portman'la olan öpüşme sahnesine gösterdiği özen ortaya çıktı.
Vegan Natalie Portman’a jest… Öpüşme sahnesi öncesi hazırlıklar tamam

Marvel evreninin ünlü ismi Thor’u canlandıran 38 yaşındaki Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, bu rol için oldukça yoğun bir idman ve beslenme programını sürdürüyor. Öyle ki aktörün yarım saatte bir et tükettiği iddia ediliyor.

Şimdi çekilen son film “Thor: Love and Thunder” ile ilginç bir detay mevcut… Bu filmde yer alan Natalie Portman vegan olduğu için, Hemsworth’ün öpüşme sahnesinin çekileceği gün et yemediği ortaya çıktı. Portman uzun yıllardır hayvansal gıda tüketmiyor ve bunu katıldığı birçok programda açıklıyor.

Natalie Portman, Chris Hemsworth…

CNN’in haberine göre, Portman, bu davranışı “düşünceli bir jest” olarak nitelerken Hemsworth’ün açlıktan bir sinir krizi yaşadığında bile, genel olarak hoş bir iş arkadaşı olduğunu düşünüyordu.

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