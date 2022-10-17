  • BIST 3.847,62
  • Altın 989.153
  • Dolar 18.5609
  • Euro 18.2748
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Victoria Beckham dövme sildirdi, dedikodular başladı

»
Victoria Beckham, eşi David Beckham'la evliliğinde sorun olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.
Victoria Beckham dövme sildirdi, dedikodular başladı

İngiliz tasarımcı Victoria Beckham (48), bileğinde yer alan ve eşi David Beckham’ın (47) adının baş harflerinden oluşan dövmesini sildirdikten sonra evliliğiyle ilgili soru işaretleri yaratmıştı.

Ancak Sun’ın haberine göre, evliliğiyle ilgili sorun olduğu iddialarını yalanlayan tasarımcı, “DB” dövmesini estetik nedenlerle sildirdiğini söyledi.

dovme-victoria-beckham-643x660.jpg
Instagram hesabı üzerinden kararını açıklayan Beckham, “Bu dövmeleri çok uzun zaman önce yaptırdım ve pek iyi durumda değillerdi. Biraz kanamışlardı ve güzel görünmüyorlardı. Dövmeden biraz sıkılmıştım. Bu kadar basit” dedi.

victoria-beckham-instagram-369x660.jpg

Victoria Beckham’ın Instagram’dan paylaştığı fotoğraf…

Çift geçtiğimiz hafta birlikte New York’ta birçok kez sildirme randevusuna giderken görüldüler.

1999 yılından beri evli olan Beckham’ların 23, 20, 17 ve 11 yaşlarında dört çocukları bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FODER düzenlediği gece ile sezon açılışını gerçekleştirdi15 Ekim 2022 Cumartesi 17:22
  • Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!15 Ekim 2022 Cumartesi 16:59
  • Billur Kalkavan yaşamını yitirdi15 Ekim 2022 Cumartesi 12:22
  • Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane hayatını kaybetti14 Ekim 2022 Cuma 20:31
  • İklim Aktivistleri Van Gogh’un Ayçiçekleri Tablosuna Çorba Döktü14 Ekim 2022 Cuma 17:49
  • Elon Musk hakkında inceleme başlatıldı14 Ekim 2022 Cuma 12:27
  • “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat" sergisi açıldı13 Ekim 2022 Perşembe 20:21
  • Kültür Dairesi, ülkenin kültür sanatında iz bırakan, topluma mal olmuş sanatçıların heykellerini yaptıracak13 Ekim 2022 Perşembe 17:59
  • Piyanist Rüya Taner , yazar Kürşat Başar ile birlikte resital verecek13 Ekim 2022 Perşembe 08:05
  • Emily Ratajkowski cinsel yönelim videosuyla şaşırttı11 Ekim 2022 Salı 23:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti