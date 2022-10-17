Victoria Beckham dövme sildirdi, dedikodular başladı

İngiliz tasarımcı Victoria Beckham (48), bileğinde yer alan ve eşi David Beckham’ın (47) adının baş harflerinden oluşan dövmesini sildirdikten sonra evliliğiyle ilgili soru işaretleri yaratmıştı.

Ancak Sun’ın haberine göre, evliliğiyle ilgili sorun olduğu iddialarını yalanlayan tasarımcı, “DB” dövmesini estetik nedenlerle sildirdiğini söyledi.



Instagram hesabı üzerinden kararını açıklayan Beckham, “Bu dövmeleri çok uzun zaman önce yaptırdım ve pek iyi durumda değillerdi. Biraz kanamışlardı ve güzel görünmüyorlardı. Dövmeden biraz sıkılmıştım. Bu kadar basit” dedi.

Victoria Beckham’ın Instagram’dan paylaştığı fotoğraf…

Çift geçtiğimiz hafta birlikte New York’ta birçok kez sildirme randevusuna giderken görüldüler.

1999 yılından beri evli olan Beckham’ların 23, 20, 17 ve 11 yaşlarında dört çocukları bulunuyor.