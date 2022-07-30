Will Smith aylar sonra Chris Rock’tan özür diledi: “Çok pişmanım”

Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde sahnede Chris Rock'ı tokatladığı için aylar sonra özür diledi. Smith, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak hem özür diledi hem de olayla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Bu yılki Oscar Ödül Töreni, büyük bir skandala sahne olmuş ve günlerce gündemden düşmemişti. Geceye damgasını vuran olay ise Will Smith ve Chris Rock arasında yaşanmıştı.

Ünlü komedyen Chris Rock, törende sahne aldığında Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in kafasını kazıtmış olmasıyla ilgili espri yapmış ve dakikalar sonra da herkesin gözü önünde sahnede Will Smith tarafından tokatlanmıştı.

Smith, aynı gece en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmış ve yaptıkları için özür dilemeden geceye devam etmişti. Ancak olay ertesi gün tüm dünya basınının manşetlerinde yer alırken Smith’e tepkiler hızla büyümeye başlamıştı, sonunda da Will Smith Akademi tarafından cezalandırılmıştı.

BEKLENEN ÖZÜR NİHAYET GELDİ

Yaşananlardan sonra Oscar ödüllü oyuncu ilk defa Rock’tan özür diledi. Will Smith’in YouTube kanalına ve Instagram sayfasına yüklenen yaklaşık altı dakikalık video, Smith’in ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada Rock’tan neden özür dilemediğinden başlayarak, geceyle ve olayla ilgili merak edilen soruları yanıtladığı görülüyor.

Smith videoda şu şekilde konuşuyor: “Her şey bulanık. Chris’e ulaştım ve geri gelen mesaj, konuşmaya hazır olmadığı ve hazır olduğunda bana ulaşacağı yönündeydi. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım.”

ROCK’IN AİLESİNDEN DE ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra Rock’ın ailesinden de özür dilemesi gerektiğini belirterek konuşmasına şu şekilde devam ediyor: “O anda fark etmedim, düşünmüyordum ama yaşananlardan birden fazla kişi yaralandı.” Ayrıca Rock’ın kardeşi Tony ile olan dostluğuna verilen zararın muhtemelen onarılamaz olduğunu da belirtti.

Smith, son üç ayı o anda olanları kafasında tekrarlayarak ve anlayarak geçirdiğini ve yaptığını doğru bulanlarla aynı fikirde olmadığını da söylüyor.

JADA’NIN ETKİSİNDE KALMAMIŞ

Smith ayrıca, tokat olayında eşi Jada’nın etkisi olup olmadığıyla ilgili soruya da yanıt vermeyi ihmal etmiyor. Yaşanan skandaldan sonra Smith çiftinin görüntüleri tekrar tekrar medyaya yansımıştı. Rock’ın esprisinden sonra gülen Smith, eşinin yüzündeki ifadeyi gördükten sonra Rock’a tokat atmıştı.

Smith ise açıklamasında şunları söylüyor: “Bilirsin, kendi deneyimlerimden, Chris’le olan geçmişimden kendi başıma bir seçim yaptım. Jada’nın bununla hiçbir ilgisi yok.”

ÖDÜL KAZANAN HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

Smith, videoda Oscar kazanan diğer kişilerin de gecelerini mahvettiğini belirterek özür diliyor: “Anınızı çalmış ve lekelemiş olmak gerçekten kalbimi kırıyor. ‘Üzgünüm’ demek gerçekten yeterli değil.”

Smith’in yayınladığı özür videosu, Rock’ın geçen hafta New York’ta canlı bir komedi etkinliğinde olayla ilgili espri yapmasından sonra geldi. Rock, “Kelimeler incitiyor” diyen birine “yüzüne asla yumruk atılmadı” dedi. Ayrıca mağdur olmadığını da vurgulayan Rock, bir kağıt kesiği için hastaneye gitmeyeceğini söyledi.

Tokat skandalının ardından Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden istifa etti ve 10 yıl yasaklandı.