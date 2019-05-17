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Yasemin Hareketi, LGBTİ+ Dostu Avrupa Parlamentosu Aday Taahhütnamesini imzaladı

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Yasemin Hareketi, LGBTİ+ Dostu Avrupa Parlamentosu Aday Taahhütnamesini imzaladı
Yasemin Hareketi, LGBTİ+ Dostu Avrupa Parlamentosu Aday Taahhütnamesini imzaladı

Kuir Kıbrıs Derneği’nin nisan ayının ortasında başlattığı, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri adaylarına yönelik taahhütname, “Yasemin Hareketi” adayları olan Zeki Beşiktepeli, Faize Özdemirciler, Şener Levent, Oz Karahan, Leyla Hüseyin (Kıralp) ve  İbrahim Aziz tarafından imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamada, ILGA Avrupa organizasyonu altında, kendi ülkelerinde LGBTİ+ ile ilgili konuları parlamentoda temsil edeceklerini taahhüt eden Yasemin Hareketi üyeleri tarafından imzalanan taahhütname maddeleri şöyle:

“1) AB hukukunda ve politikasında Korumanın Güçlendirilmesi 2) LGBTİ+ insan hakları savunucuları için uygun bir ortamın sağlanması,  3) Az temsil edilen seslere müttefik olmak, 4) LGBTİ+ hakları konusunda AB liderliğinin sağlanması ve 5) LGBTİ+ ve tüm insan hakları temelindeki mücadelelerde konumun ve gücünü kullanılması.”

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