YDÜ ‘Diplomasi Günleri’ Kapsamında Emekli Diplomat Osman Ertuğ’u Ağırladı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ‘Uluslararası İlişkiler Analizi’ dersi çerçevesinde düzenlenen Siyaset Bilimi Bölümünün Diplomasi Günleri etkinliğinin ilk ayağını oluşturan toplantıda Osman Ertuğ, dış politika ve diplomasi deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Kıbrıs Sorunun Köklerini ve Aktörleri Değerlendirdi…

Osman Ertuğ, yaptığı konuşmasında tarihsel bir perspektifle Kıbrıs Sorunun kökenlerini ve soruna müdahil olan aktörleri değerlendirerek, Kıbrıs meselesinin 1950’li yılların ortalarından itibaren Birleşmiş Milletler Örgütünün (BM) gündemine taşındığını ve iki halk arasında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası anlaşmalar ile 1960 yılında kurulan Cumhuriyetin 1963’te yaşanan olaylar neticesinde Lefkoşa’nın Yeşil Hat ile ikiye ayrılması ve sonrasındaki süreçleri öğrencilerle paylaştı.

Bu kapsamda, 1964 yılında BM Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı kararı ile adaya uluslararası barış gücünün (UNFICYP) konuşlandırıldığını ifade eden Ertuğ, 1968 yılında ilk kez Beyrut’ta başlayan müzakere süreçlerini 2014 yılında iki toplum lideri tarafından imzalanan ortak deklarasyon da dahil olmak üzere günümüze kadar gelinen aşamayı mercek altına aldı. Öğrencilerin soruları üzerine, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs politikası ve genişleme süreçlerine ilişkin görüş ve tecrübelerini de aktaran Ertuğ, özellikle geçtiğimiz yıl İsviçre’nin Crans Montana kentinde Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallığın katılımları ile toplanan beşli konferansın Kıbrıs’ta süregelen müzakerelerin olumlu bir netice ile nihai hedefe ulaşılamamasının önündeki sorunlara değindi. Yönetim ve güç paylaşımı başlığının Kıbrıs meselesinin bir çözüme kavuşturulmasında ve müzakere süreçlerinde en temel konularının başında geldiğine işaret eden Osman Ertuğ, bu kapsamda hidrokarbon yataklarına ilişkin ortaya çıkan krizin yine bahse konu güç paylaşımı ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Öğrencilere Diplomasinin Küresel Anlamdaki Önemini Aktarmaya Önem Veriliyor…

Esasen Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanlarında eğitim gören öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal altyapıya katkı koyacak ve mezuniyetleri sonrasında öğrencilere diplomasinin önemini ve küresel alandaki deneyimlerini aktaran emekli diplomatları yürütülen derslerde misafir konuşmacı olarak davet etmenin gerekli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Nur Köprülü, diplomasinin uluslararası sistemde uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir yöntem olduğuna işaret ederek alandan gelen devlet insanları ile güncel meseleleri istişare etmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal altyapının pratikte nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olmalarına imkân sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Doç. Dr. Köprülü, aynı zamanda dünya ölçeğinde meydana gelen Kıbrıs sorunu gibi bölgesel ve uluslararası olayların, uyuşmazlıkların çözümünde diplomasinin en temel pratiği olan müzakerenin olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

Öğrenciler Tartışma İmkânı Buluyorlar…

Toplantı ile ilgili görüşlerini aktaran İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu da, disiplinler arası bir eğitim anlayışı ile yürüttükleri tüm akademik programların bu tür faaliyetlerle desteklendiğini ve bu sayede fakülte öğrencilerinin bilgi birikimlerini kullanacak tartışma zemini ve sorun çözme yeteneklerini geliştirme imkânı bulduklarını dile getirdi.

