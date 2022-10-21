Yeni anneler için cinsel doyum yaşamanın önemi

Yapılan bir araştırma, yeni anne olmuş kadınlara pelvik taban kaslarını güçlendirmek için ilgi çekici bir aktivite önerdi.

Hindistan’daki TSS Shripad Hegde Kadave Enstitüsü’nden bir ekip, yeni doğum yapmış kadınlarda orgazmın “yaşam kalitesine faydalı olabileceğini” iddia etti.

Hamile kalmanın ve doğum yapmanın pelvik tabana zarar verebileceğini belirten uzmanlar, kadınların idrar kaçırma, pelvik organ sarkması ve cinsel tatminde azalma gibi sorunlar yaşayabileceklerini belirttiler.

KEGEL EGZERSİZİ YETERLİ GELMEDİ

Araştırmada, birinci gruptaki katılımcılara pelvik tabanlarını güçlendirmek için günlük Kegel egzersizleri yapmaları, ikinci gruba ise günlük Kegel egzersizleri yapmaları ve düzenli orgazm olmaları söylendi.

İkinci gruptaki kadınlara bu orgazmı tek başlarına veya partnerleriyle birlikte gerçekleştirebilecekleri söylendi.

2. gruptaki kadınlar altı aylık çalışma boyunca ortalama 54 kez orgazm oldular. Buna karşılık, tek başına Kegels yapan kadınlar, tüm bu süre içinde sadece yedi orgazm yaşadılar.

Araştırmacılar, cinsel doruğa ulaşma noktasından kaynaklanan istemsiz kasılmaların, Kegel’lerden gelen gönüllü kasılmalarla aynı şekilde pelvik tabanı iyileştirmeye yardımcı olacağını söylediler.

Cinsel Tıp Dergisi’nde yayınlanan araştırmanın başındaki isim, üroloji ve cinsel sağlık uzmanı Prof. Gajanana Bhat, orgazmların kadınların doğumdan sonra pelvik taban fonksiyonunu iyileştirmelerine yardımcı olabileceğinin kanıtlandığını açıkladı.