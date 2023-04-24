Yeni Rakı’dan seçim göndermeli reklam: ‘O Gün Geldiğinde’

Bu kapsamda Türkiye’de reklam çekmesi yasak olan Yeni Rakı, Türkiye’de hükümet tarafından erişime kapatılan sosyal medya hesaplarından bir yurt dışı reklamı yayınladı.
Reklamda yurt dışı ve Türkiye’deki insanlar ‘o gün geldiğinde’ ne yapacaklarını anlatıyorlar. Oyuncu Nejat İşler’in seslendirdiği reklam filminde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve LGBTİ+’lar dahil toplumun birçok kesiminin sevinç gösterileri yer alıyor.
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