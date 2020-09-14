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Yenierenköy'de 90 kişiye PCR test yapıldı, tümü negatif

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Yenierenköy'de 90 kişiye PCR test yapıldı, tümü negatif.
Yenierenköy'de 90 kişiye PCR test yapıldı, tümü negatif

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı aıçıklamada, bölgede 90 test yapıldığını, tümünün de negatif çıktığını duyurdu.

Yeşilırmak ayrıca rehavete kapılmamak gerektiğini kaydederek, önümüzdeki günlerde yeni testler yapılacağını kaydetti.

 

İşte açıklama:

Değerli bölge halkım,
Dün bölgemizde yapılan 90 Pcr testlerimizin tümü negatif sonuçlanmıştır. Çok sevindirici bir haber ANCAK rehavete kapılmamak gerek. Uzmanlar semptomların 7'ci günden sonra belirti gösterdiğini, 4 ve 7'ci günden sonra yapılacak pcr testlerin daha güvenilir olduğu sürekli olarak dile getirmektedirler dolasıyla temaslı olan vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde izole etmenlerini önemle rica ederim.
Önümüzdeki günlerde yakın temaslılara sağlık bakanlığımız tekrardan test yapacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca sağlık çalışanlarımızı saygıyla selamlıyorum.

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