Yunan basını: Ankara sondaj görüşmelerine katılmayacağını Atina'ya bildirdi

Mısır ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyecek bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalaması sonrası Ankara'nın Atina'ya sondaj görüşmelerine yeniden başlamayacağını bildirdiği belirtildi.

Yunan Open TV'nin haberine göre, Türk tarafı, dün akşam Atina'ya mesaj göndererek 24 Ağustos'ta yeniden başlatılması planlanan sondaj görüşmelerini iptal ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin Libya ile deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan, Libya'nın komşusu Mısır'la bir deniz sınırı anlaşması imzalamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini belirtmişti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, geçen haftalarda Meis Adası açıklarındaki gelişmelerle tırmanmıştı. Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin bölgede araştırma yapma planı sonrasında iki komşu ülke sıcak temasın eşiğine gelmişti. Gerilim, Berlin’in devreye girmesiyle kontrol altına alınmış, Ankara araştırmalarını bir süreliğine askıya almıştı.