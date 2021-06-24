Zehir” filminin galası yapıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği “Zehir” isimli filmin galası dün akşam yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapım ve yönetmenliğini Ömer Evre’nin yaptığı, senaryosunu Hasan Karaokçu ile Ömer Evre’nin yazdığı “Zehir” isimli filmin, “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yapılan gala gösterimi, Lefkoşa The Paradise Park’ta gerçekleştirildi.

Galaya, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, TKP- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve davetliler katıldı. Törende ilk olarak filmde görev alan oyuncuların tanıtımı yapıldı. “Zehir” filmine destek verenlere plaketlerinin takdiminin ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal duyarlılığa katkı sağlayacak olan “Zehir” filminin galasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uyuşturucu sorununun toplumsal bir sorun olduğunu, bu nedenle herkesin ve her kesimin mücadeleye destek vermesi gerektiğinin altını çizen Armağan Candan, Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu ile yaptığı görüşmede, başta uyuşturucu nitelikli ilaçların kötüye kullanımını önlemek olmak üzere bazı yasal değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu öğrendiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı olarak bu konuda komisyon tarafından hazırlanacak her türlü yasanın hızlı şekilde geçmesi konusunda üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını kaydeden Armağan Candan, gerek yasama, gerekse yürütme organında bu konuda duyarlılık bulunduğunu ve gereken desteğin verileceğini vurguladı.

“Zehir” filmi yapımcısı ve oyuncularını kutlayan Armağan Candan, toplumsal duyarlılığın artırılması adına bu tür çalışmaların önemine de işaret etti.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da, toplumsal duyarlılığın artırılması adına çok önemli bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uyuşturucu ile mücadeleye ciddi önem veren Başbakan Ersan Saner’in, ani Ankara ziyareti nedeniyle galaya katılamadığını ifade eden Amcaoğlu, Başbakan Saner’in sevgi ve başarı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığı’nda görev yaptığı dönemde de başta Merkezi Cezaevi’nde bulunan uyuşturucu mahkumlarına psiko sosyal destek verilmesi olmak üzere Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile çok verimli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Amcaoğlu, şimdi de Başbakanlık Müsteşarı olarak, Komisyonla çok yakın iş birliğinde çalıştıklarını anlattı.

Uyuşturucunun KKTC’de olduğu kadar dünyada da bir sorun olduğunu, şu anda Merkezi Cezaevi’ndeki 600 civarında tutuklu ve mahkumdan 200’ünün uyuşturucu ve benzeri suçlardan bulunduğuna işaret eden Amcaoğlu, tüm ilgili birimler olarak uyuşturucu sorununa karşı mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Ayni zamanda Denetimli Serbestlik Kurulu Başkanı olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Komisyonla iş birliği halinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitimlerin başladığını, kan ve idrar tahlillerinin yakında başlayacağını ifade ederek, bu çocuk ve gençlerin cezalandırılması değil topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Amcaoğlu “Zehir” filmine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, göreve geldikleri günden bu yana uyuşturucu ile mücadele değil savaş içerisinde olduklarını söylediklerini belirtti.

Karaokçu, çok zor bir mücadele içerisinde olmalarına karşın, her geçen gün artan destekle önleme, eğitim, tedavi ve rehabilitasyon desteğinin güçlenmesi, eğitim programlarının hazırlanması, yasal altyapının güçlendirilmesi, uyuşturucu nitelikli ilaçların kötüye kullanımının önlenmesi, denetimli serbestlik eğitimleri, cezaevine atılan uyuşturucu bağımlılarının topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere toplumsal farkındalık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla birçok sanatsal, kültürel ve sportif aktiviteye imza attıklarını kaydetti.

Karaokçu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’na göreve geldiği günden bu yana verdiği destek ve gösterdiği verimli işbirliği anlayışı nedeniyle teşekkür etti.

Bu mücadeleye Yönetmen Ömer Evre’nin de “Zehir” filmi ile destek vermek istediğini, kendilerinin de görevlerinin toplumsal duyarlılığa ciddi katkı sağlayacak bu tür çalışmalara destek vermek olduğunu ifade eden Karaokçu, Ömer Evre, tüm oyuncu kadrosu ve destek verenlere teşekkür etti.

Filmin Yapım ve Yönetmeni Ömer Evre de yaptığı konuşmada, toplumsal bir sosyal sorumluluk bilinç ile “Zehir” filminin hayata geçirdiklerini söyledi.

Sinema ve televizyonun en etkili iletişim araçları olduğuna işaret eden Ömer Evre, toplumun bilinç ve farkındalık düzeyine katkı sağlayacağına inandıkları filimle, birkaç ailenin bile yaşamlarına dokunabilirlerse bunun kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Evre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olmak üzere filmin çekimine katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür etti.

Uyuşturucu bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, farkındalığını arttırmak amacıyla hazırlanan “Zehir” filminin oyuncu kadrosunda Doğukan Arıkan, Fulya Tilki, Yiğit Küçük, Seniha Kanatlı, Berk Çakır, Kemal Bağbal, Yuşa Erdoğan ve Günkut Model Ajansı ile Kıbrıs Ayla Algan Oyunculuk Atölye öğrencilerden bir çok genç yetenek yer alıyor.

Kamera Arkasında DAÜ İletişim Fakültesi - Tv/Sinema Bölümü öğrencileri görev aldı.

Filmin yapımında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları da danışmanlık konusunda destek verdi.

“Zehir” filmi, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olan 26 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de BRT’de gösterilecek, daha sonra ise dijital platformlarda yayınlanacak.