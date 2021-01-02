Ziraat Bankası'nın Kemal Sunal'lı reklamı olay oldu

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, ölümünden 20 yıl sonra Ziraat Bankası'nın reklamıyla izleyicinin karşısına çıktı.
Gaziantepli sanatçı Mehmet Kurt’un oynadığı reklam filminde, Ziraat Bankası'nın icraatlerine dikkat çekildi.
Plastik makyajla Kemal Sunal’a benzetilen Gaziantepli sanatçı Mehmet Kurt’un oynadığı reklam filminde tebessüme vurgu yapıldı. Reklam filminde bilgisayar efektlerinden de yararlanıldı.
İşte olay yaratan o reklam:
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