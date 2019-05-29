11 Haziran’daki DAÜ Giriş ve Burs Sınavı için başvurular devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından, 11 Haziran 2019 Salı günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında, KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilecek olan Giriş ve Burs Sınavı’na başvular, 10 Haziran 2019 Pazartesi günü sona erecek.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, DAÜ Giriş ve Burs Sınavı’nın, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada sınava başvuruların 10 Haziran 2019 Pazartesi günü sona ereceği vurgulanarak, başvuruların Gazimağusa’da DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne yapılabileceği belirtildi. Ayrıca, 9 Haziran 2019 tarihine kadar https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapılabilecek.

Sınava giriş harcının 50 Türk Lirası olduğu belirtilen açıklamada, sınav harcının Kooperatif Merkez Bankası’nın herhangi bir şubesinden DAÜ’nün 100640 numaralı hesabına veya Sınav Başvuru Merkezleri’nde başvuru esnasında yatırılabileceği, Sınava başvuracak olan öğrencilerin, kimlik kartı fotokopisi, banka dekontu (sınav harcı bankaya yatırılmış ise) ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile başvurularının kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada sınava girecek olan öğrencilerin sınav günü saat 09:30’da sınava girecekleri merkezde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin bulunması gerektiği de vurgulandı.

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER VE YETENEK SINAVLARI

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sınava katılacak olan adayların tercih edecekleri programların gerektirdiği puan türüne göre, Türkçe, Edebiyat ve Sosyal Bilimler, Matematik – 1, Matematik – 2, Fen Bilimleri, İngilizce Dil ve Görsel Yetenek testlerini cevaplandırması gerekecek. Adayların, sınav ile ilgili detaylı bilgilere ve sınav kılavuzuna http://ww1.emu.edu.tr/kktcsinav internet adresinden erişilebileceği belirtilen açıklamada, Müzik Öğretmenliği ve Spor Bilimleri programlarını tercih edecek olan adayların 11 Haziran 2019’da yapılacak olan Giriş ve Burs Sınavı öncesinde yetenek sınavına girmeleri gerektiği ve yetenek sınavı için adaylara randevu verileceği, başvurularını 31 Mayıs 2019 tarihinden sonra yapacak adaylardan Müzik ve/veya Spor Yetenek Sınavlarına katılmak isteyenlerin 10 Haziran 2019 tarihinde yetenek sınavına katılabilecekleri belirtilerek, yetenek sınavına girecek adayların 11 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan yazılı sınava da katılmaları gerektiği hatırlatıldı..