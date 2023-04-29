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13 yaşındaki Türk balerin dünyanın en prestijli okulunda

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İstanbul'da eğitim hayatına devam eden 13 yaşındaki bale öğrencisi Mercan Çelik, Monako'daki dünyanın prestijli bale okullarından Academie Princesse Grace'de tam burslu eğitim almaya hak kazandı.
13 yaşındaki Türk balerin dünyanın en prestijli okulunda

Henüz 4 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle başladığı baleye ortaokulda ağırlık veren Mercan Çelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında bale eğitimine devam etti.

Burada bale öğrenimini sürdüren Çelik, 1 haftalığına Monako’daki dünyaca ünlü akademi Academie Princesse Grace’in yaz okuluna katıldı.

Yaz kampında eğitmenlerin dikkatini çeken Çelik, yaşının küçük olması sebebiyle Türkiye’ye dönerek eğitim ve dans hayatına İstanbul’da devam etti.

O dönemde okulunun yönlendirmesiyle İtalya’da katıldığı “Youth Grand Prix” yarışmasında 3’üncülük elde eden genç balerin, 8’inci sınıfta Academie Princesse Grace’de tam burslu eğitim hakkı kazandı.

Bale serüvenine yeni eğitim-öğretim yılında Monako’da devam edecek Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dans etmek istediğini, yapamayana kadar bu tutkuya devam edeceğini dile getirdi.

Çelik, Monako’da eğitim alacağı okula ilişkin, “Herkesten duydum, ‘Böyle bir okul var.’ dediler. Ben de önce yaz kampına başvurdum. Burada Tuğçe öğretmenimle video çektik. Onlar yaz kampına kabul etti. Ben ama o sırada 7’nci sınıfım. Çok küçük olduğum için ‘Seneye tekrar görmek istiyoruz’ dediler.” ifadelerini kullandı.

Bale eğitimine devam ederken bir yandan da uluslararası yarışmalara katıldığını anlatan Çelik, “Sonra ‘Youth Grand Prix’ yarışması için İtalya’ya gittik. O da çok önemli bir yarışmaydı. Eğitmenler canlı yayından jüri olarak izlediler. O sırada da beni bir haftalığına davet ettiler, oradan da kabul ettiler.” dedi.

“İdealleri için desteklemek gerektiğini düşünüyorum”

Mercan Çelik’in annesi Semen Çelik, kızının gösterilerde sahneye çıktıkça baleyi sevdiğini ve konservatuvara gitmek istediğini anlattı.

Kızının aslında konservatuvar eğitimi gibi bir niyeti olmadığını dile getiren Çelik, “Hem okuluna devam etsin hem de bale yapsın istiyordum. Dedi ki ‘Hayır, ben sahnede olmak istiyorum, ben konservatuvara gitmek istiyorum.’ Sonra bir sene Mimar Sinan’a, yarı zamanlıya devam etti. Sonra sınava girdi ve kazandı. Beşinci sınıfta, ortaokuldan itibaren 4 senedir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyor.” diye konuştu.

Çelik, kızının gelecek hayallerinde kendisi gibi küçük balerinleri yetiştirmenin de yer aldığını kaydetti.

Kızının “madam” olmak isteğini hep söylediğine dikkati çeken Çelik, “Mercan, ‘Ben yurt dışında eğitimimi yapacağım ama tekrar ülkeme döneceğim. Ülkemde de kendim gibi çocukların yetişmesinde, okulumda devam etmek istiyorum.’ diyor. Onun da esasında en büyük ideali o.” ifadelerini kullandı.

Mercan’ın en temelde isteğinin dans etmek olduğunu dile getiren Çelik, bu kadar çok isteyen bir çocuğu idealleri için desteklemek gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

“Ekstra çalışmanın haricinde özel bir eğitim olmadı”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Tuğçe Toprak Altunay ise çocuk bale eğitiminde her sene öğrencilerin bedensel zorluk derecelerinin farklılaştığı ve yaş gruplarına göre çeşitlendiği bir müfredatın olduğunu söyledi.

Altunay, öğrencilerin yurt dışından aldığı burs kabulleri ile ilgili olarak, şunları kaydetti:

“Bu müfredat, tüm dünyada uygulanan, kabul gören çok global bir müfredat açıkçası. Bizim yurt dışıyla aslında eğitimlerimizde bir farklılığımız yok. Bu nedenle biz istediğimiz okula, istediğimiz dans topluluğuna, istedikleri teknik yeterlilikteki videoları çok rahat gönderebiliyoruz. Ve bu teknik yeterlilikte gönderdiğimiz videolarda öğrencinin bedensel uygunluğu, esnekliği, kuvveti, yurt içi veya yurt dışındaki okulun ya da dans topluluklarının gerekli gördükleri kıstaslar öğrencide mevcutsa eğer onlar bir davette bulunuyorlar.”

Mercan Çelik’in başvuru sürecine de değinen Altunay, “Biz sadece ekstra çalıştık. Ekstra çalışmanın haricinde özel bir eğitim olmadı. Bunu şunun için söylüyorum. Bir okula başvurmak, bir yaz okuluna ya da bir dans topluluğuna başvurmak için özel bir çalışmamız olmadı. Biz aslında var olan çalışmamızı biraz daha okulun isteklerine göre düzenleyerek bir video çektik.” dedi.

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