17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde pazartesi akşamı Şan konseri var

Sanatçılar; Opera, Operet ve Napolitenlerden seçmelere yer verecekleri konserlerinde; Puccini E lucevan le stelle, O mio Babbino caro, Verdi La Traviata “Brindisi”, Donizetti Una Furtiva Lagrima, Gounod Romeo and Juliet, Caccini Ave Maria, Handel Alcina, Falvo Dicitencello vuie, De Curtis Torna a Surriento, Non ti scorder di me, Capua O Sole mio, Loewe My Fair Lady, Nina Rota The Godfather, Kalman Die Czardasfürstin, Lehar Lippen schweigen, j. Strauss Die Fladermaus, Offenbach Les contes d’Hoffmann ve Kıbrıs Türküsü Mağusa Limanı eserlerini yorumlayacaklar.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğu ile iletişim sponsorluğunda ve Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.



Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre festival, 30 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yüksek himayelerinde gerçekleştirilecek ve Türk Folk Müziği düzenlemelerinin seslendireceği Arman Ratip Piyano Resitali ile devam edecek.