“4. Ecobus Fest” etkinliği gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından “4. Ecobus Fest” etkinliği gerçekleştirildi. 'İklim Değişikliği' teması ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi arka bahçesinde düzenlenen söz konusu etkinlikte iklim değişikliği yürüyüşü, yarışma ve gösteriler yapıldı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte öğrenciler, DJ performansı eşliğinde, çeşitli şarkı, dans, resim çizme gibi yarışmalar ve performanslar ile eğlenceli saatler geçirdiler. Eğlencenin yanı sıra, öğrenciler sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunarak eski kitapların yeniden kullanılması için diğer öğrenciler ile paylaştılar.

Festival süresince düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur tarafından verildi. Prof. Dr. Timur, gerçekleştirdği konuşmasında performans gösteren ve yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

ECOBUS festivali, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin mevcut öğrencilerinin ve şu anda Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu'nda eğitim gören ve gelecek dönemlerde fakülte bünyesindeki ilgili bölümlerine geçecek olan öğrencilerin akademik ve yönetsel personel ile kaynaşması amacıyla gerçekleştiriliyor