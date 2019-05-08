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4. Uluslararası DAÜ Genetik Kulübü Öğrenci Bilim Sempozyumu yapıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Genetik Kulübü tarafından organize edilen, “4. Uluslararası DAÜ Genetik Kulübü Öğrenci Bilim Sempozyumu” geçtiğimiz günlerde yapıldı
4. Uluslararası DAÜ Genetik Kulübü Öğrenci Bilim Sempozyumu yapıldı

Girne Acapulco Resort & Convention & Spa’da yer alan Consensus Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda öğrenci ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı. Etkinliğin ilk günü, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü öğrencileri Golsa Baridlatif, Meena Husainy, Omar Sherif Barakat, Adili Abulimiti ve Safa Zaatari’nin sunumlarının ardından akşam yemeği ile tamamlandı.

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Kanser Çalışmaları Paylaşıldı

Sempozyumun ikinci günü, DAÜ Genetik Kulübü Başkanı Yara Mazloum’un açılış konuşmasıyla ve DAÜ Genetik Kulübü Tanıtım Filmi’nin gösterimiyle başladı. Açılış konuşmasının ardından ilk oturumda DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, “Identification of Novel Signatures as Drug Targets in Cancer Treatment” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tüzmen, oldukça ilgi gören sunumunda, kolesterol biyosentezi ile ilgili araştırma yaptıktan sonra her zaman üzerinde çalışmak istediği kanser alanına geçtiğini belirterek, bu iki disiplinin ortak paydasını Ocak 2019’da SCIE indeksli makalelerin yer aldığı Personalized Medicine bilimsel dergisinde yayınladığını belirtti. Prof. Dr. Tuzmen genel anlamda kolesterol ve kanser alanlarında yaptığı araştırmalar ve bulgular hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve biobelirteç olarak kullanılabilecek gen adayları hakkında bilgi verdi.

 

Prof. Dr. Tüzmen’in ardından, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, “Therapeutic Oligonucleotide Research Lab – THORLAB” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gürsel, kanser çalışmaları üzerine gerçekleştirdiği sunumunda kanserden korunmayı sağlamayı amaçlayan ve yeni geliştirilmekte olan aşılar hakkında detaylı bilgi verdi.

 

Sempozyumun ikinci günü, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Uğur Özbek, Prof. Dr. Cengiz Yakıcıer ve Prof. Dr. Uğur Sezerman, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nursel Aşan Baydemir, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkul, Sporel Beslenme’den Dr. Emine Sporel Özakat, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Arwa Abou Rajab ile Yakındoğu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Erol Eyüpoğlu’nun sunumlarının ardından düzenlenen akşam yemeği ve konuşmacılara plaket ve katılımcılara sertifika takdiminin yapıldığı kokteyl ile sona erdi. Etkinlik, sempozyumun üçüncü gününde katılımcıların Karpaz turu gerçekleştirmesiyle tamamlandı.

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