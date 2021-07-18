500 Yıllık Heykeldeki Parmak İzi Michelangelo’nun Mu?

Uzmanlara göre yeni ortaya çıkarılan bir balmumu heykeli, Rönesans devrinin en önemli isimlerinden İtalyan sanatçı Michelangelo’ya ait olabilir.

Büyük ustanın, mermer heykellerini önce balmumundan yaptığı biliniyor.



Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’ndeki (V&A) uzmanlar, balmumundan yapılmış koyu kırmızı heykelcik üzerinde bir parmak izi saptadı.

Keşif, BBC Two’nun yeni dizisi ‘Secrets of the Museum’un ilk bölümünde ortaya çıktı. Geçen bahar küratörler, müze karantina sırasında kapalıyken yükselen sıcaklıklardan korumak için hassas eseri bir üst galeriden daha serin bodrum deposuna taşımıştı. Küratörler, heykelciğin zarar görmemesi için yapılacak iade işlemi sırasında kalçalarında, artıp azalan sıcaklık veya nem seviyelerinin neden olduğu değişiklikler sayesinde görünür hale gelen bir parmak izi fark etti.

Parmak izinin Michelangelo’ya ait olduğu kanıtlanırsa, bu heykelciğin gerçekliğiyle ilgili uzun süredir devam eden soruların da aydınlanacağının altını çizdi.

Michelangelo’nun hazırlık çalışmalarının çoğunu yok ettiği biliniyor, bu da balmumu modelinin önemine işaret ediyor.

Büyük mermer heykel tamamlanamadı

‘Genç Köle’ ismindeki yaklaşık 500 yıllık çalışma, Michelagelo’nun Papa 2’nci Julius’un anıt mezarıyla ilgili hazırlığının bir parçası. Heykelcikte genç çıplak bir adam yüzünü koluyla kaparken yansıtılmış.

Müzenin verdiği bilgilere göre asıl çalışma için ön hazırlık mahiyetindeki heykelcik, Papa’nın ebedi istirahatgahındaki 40’a yakın doğal boyuttaki eserin bir parçası olacaktı ancak Michelangelo büyük mermer heykeli tamamlayamadı.